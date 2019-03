Sidi Bel-Abbès : Hommage aux enseignantes assassinées de Sfisef

Un vibrant hommage a été rendu aux onze enseignantes assassinées de Sfisef, lors de la décennie noire, pour avoir refusé le diktat de la horde sauvage et manifesté leur attachement aux fondements républicains du pays. Kheira, Fatima, Sahmadia et les autres faisaient partie de la gent féminine de l’Algérie profonde qui obnt fait valoir leurs principes, leur foi et leur amour pour la patrie face à toutes les épreuves de la vie. Elles ont résisté farouchement et à leur manière pour assurer la formation des jeunes générations, en dépit de toutes les menaces des forces de l’obscurantisme. Un combat mené par ces enseignantes chaque jour qu’elles rejoignaient leur établissement.

Hier, lors de la réception offerte par l’union de wilaya de l’UNFA en l’honneur de la femme bel-abbesienne, l’opportunité fut offerte pour rappeler la résistance de ces enseignantes dont la stèle érigée à leur mémoire évoque des souvenirs lancinants d’une période noire et rappelle leur engagement, leur esprit de sacrifice et leur patriotisme. Des enseignantes imprégnées des valeurs de Novembre et guidées par le serment de nos glorieux martyrs.

Dans son allocution, le wali a rappelé les progrès accomplis par la femme et les acquis remportés, notamment les droits politiques constitutionnalisés par la volonté du Président de la République qui a œuvré sans relâche pour sa promotion et son émancipation. Des cadeaux ont été remis à des femmes cadres, des travailleuses et d’anciennes élues, en reconnaissance à leur rôle dans l’éducation et le développement.

A. B.