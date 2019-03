Journée internationale des femmes, Mme Zerouati : Participante et actrice majeure

La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables a souligné, hier, l'importance de l'action de la femme dans tous les domaines pour relever les défis auxquels fait face l'Algérie, et mis en exergue son rôle dans le développement.

S’exprimant lors d’une cérémonie organisée au Village des artistes de Zéralda, à l’occasion de la célébration du 8 mars, sous le thème «La femme algérienne… défi et réussite», en présence d’un nombre important de femmes actives venues des différentes régions du pays, Fatima-Zohra Zerouati a assuré que la femme algérienne constitue «l'épine dorsale» de la société en matière de concrétisation des programmes de développement et indiqué que la condition de la femme algérienne a «sensiblement évolué» ces dernières années, notamment dans les domaines politique et social. «L’Etat est déterminé à consolider les acquis arrachés par la femme algérienne et de les développer, notamment sur les volets politique et économique. Notre objectif est de faire passer le rôle de la femme, de participante dans la vie politique et économique, à celui d’actrice majeure», a-t-elle soutenu.

La ministre a mis en avant le soutien accordé par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la femme algérienne, héritière des Moudjahidate, pour lui permettre de «renforcer» sa présence dans les institutions de l’Etat et d’apporter une «valeur ajoutée» à la société. «La femme algérienne a pu accéder à des postes de responsabilité sensibles et complexes grâce à ses aptitudes et à ses compétences», a-t-elle rappelé.

Mme Zerouati a appelé à cette occasion la femme algérienne à travailler «davantage» pour accéder aux postes «clés», d'autant que la Constitution, selon elle, lui ouvre «grand la voie» pour exceller dans tous les domaines.

Pour rappel, le Chef de l’Etat, Abdelaziz Bouteflika, a rappelé, jeudi dernier dans un message à l’occasion de la fête de la femme, les «nombreux acquis» arrachés par la femme en Algérie et soutenu que notre pays peut s'enorgueillir aujourd'hui d'avoir ouvert «largement» le champ politique à ces femmes qui occupent désormais une place de «choix» dans les assemblées élues, y compris au Parlement.

Affirmant avoir «veillé personnellement» à ce que le 8 mars soit une journée de célébration partagée avec ses «sœurs algériennes» en reconnaissance au «fort et inestimable» appui que leur apporte, depuis son accession au pouvoir, le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, Mme Zerouati a estimé que le défi, à présent, est de se rapprocher «de la parité hommes/femmes dans l'accès au monde de l’emploi, après l'égalité des salaires acquise au profit des Algériennes depuis l'indépendance».

Enfin, la ministre mettra en exergue un passage du dernier message du Président de la République à l’occasion du 8 mars, où il affirme que «la Constitution a mis l'Etat devant le défi de la poursuite de la promotion de la femme jusqu'à atteindre des postes à haute responsabilité, lui permettant de participer grandement à la prise de décision», s’est-il en effet félicité, tout en ne manquant pas d’évoquer les hauts faits d’armes de la femme algérienne qui était à l'avant-garde de la résistance à l'invasion coloniale, à l'image de Lala Fatma N'Soumer, jusqu’à Hassiba Ben Bouali, lors de la Révolution.

Salima Ettouahria