Financement des grands projets : Nouvelle vision

Le président de l'Association algérienne des routes, Farouk Chiali, a mis l'accent sur la nécessité de trouver de nouvelles sources de financement, pour la réalisation des grands projets et des infrastructures. «Nous devons adopter une nouvelle vision pour les grands projets et les infrastructures, non pas en les abandonnant, mais en trouvant de nouvelles sources de financement qui différent de celles adoptés actuellement et par le passé», a déclaré à la presse, M. Chiali, en marge des travaux du 4e Congrès de l'Association algérienne des routes. L'ancien ministre des Travaux publics a rappelé, dans ce cadre, que les grands projets dans le domaine des Travaux publics et la réalisation des routes sont financés par l'État, estimant que l'heure était venue pour concevoir une nouvelle vision dans ce domaine. M. Chiali a expliqué que le rôle de l'Association consiste à fournir des propositions au gouvernement, afin de parvenir à des solutions efficaces et trouver une alternative pour le financement des grands projets, outre la préservation du réseau national routier et des différentes réalisations accomplies dans le secteur des Travaux publics. Évaluant le réseau routier en Algérie, M. Chiali a estimé que ce dernier était «meilleur que dans plusieurs pays africains, exception faite du réseau routier sud- africain», ajoutant, dans ce sens, que le réseau routier algérien occupait la deuxième place au niveau africain, avec plus de 80% des routes goudronnées. Le ministre des Travaux publics et des Transports par intérim, Abdelwahid Temmar, avait mis l'accent, dans son intervention, à l'ouverture des travaux du Congrès, sur le facteur de la qualité dans la réalisation des routes, dans le but de réduire le montant des enveloppes consacrées à leur entretien. Organisés sur le thème «La route, un patrimoine commun», les travaux du 4e Congrès de l'Association algérienne des routes verra, deux jours durant, l'organisation d'ateliers techniques sur plusieurs sujets ayant trait à la réalisation des routes, aux études et à la maintenance.