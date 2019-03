4e congrès algérien de la route : Miser sur la qualité

L’Association routière algérienne (ARAL) organise, depuis hier, au Centre international des conférences Abdelatif-Rehal (CIC), le 4e Congrès algérien des routes, sous le slogan «La route, notre patrimoine commun», en présence d’Abdelwahid Temmar, ministre de l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, et des Travaux publics et des Transports par intérim, ainsi que de Hocine Necib, ministre des Ressources en eau.

L’Association a considéré que la route est une infrastructure transport terrestre qui joue un rôle «stratégique» dans le développent économique, social et d’aménagement du territoire, jugeant utile de faire parrainer l’événement par le Président de la République.

Dans son intervention d’ouverture, le président de l’ARAL a souligné que l’Algérie s’est doté, depuis deux décennies, d’une «puissante» armature dédiée au transport sous toutes ses formes (aérien, routier, ferroviaire, maritime), et indiqué que cet effort inédit, par son ampleur et sa complexité, dotera notre pays d’un «précieux» patrimoine qu’il convient de «préserver», d’abord, et de le «rentabiliser» ensuite. «L’association peut être un acteur utile, pour accueillir, voire susciter la réflexion et le débat serein autour des choix des arbitrages qui doivent être faits dans une vision équilibrée et visionnaire de l’aménagement du territoire, une vision qui intégrera le souci primordial de la préservation de notre environnement et de l’héritage qualitatif que nous laisserons à nos enfants», a-t-il expliqué.

Présidant l’ouverture de la rencontre, qui s’étalera sur deux jours, M. Temmar a mis en avant les importantes réalisations de l’Algérie dans le secteur des Travaux publics, s’inscrivant dans le cadre du programme du Président de la République, notamment l’autoroute Est-Ouest, et confié, à cette occasion, que ces infrastructures de base ont un rôle «crucial» dans le développement de l’économie nationale et l’aménagement du territoire. Chiffres à l’appui, le ministre a établi un constat comparatif entre la période de 1999, et celle d’aujourd’hui, affirmant que notre pays disposait par le passé d’un réseau routier national de 104.000 km. «Grâce au programme présidentiel, 24.000 km de nouvelles routes ont été réalisés», s’est-il félicité, ajoutant que l’Algérie comptait 637 km en autoroute seulement, contre 4.500 km en 2018, en sus de l’autoroute Est-Ouest de plus de 1.200 km, tandis que le nombre d’ouvrages d’arts a été multiplié pour atteindre les 10.563 unités. Même constat pour le nombre de tunnels qui a atteint les 20 unités, alors qu’en 1999, il ne dépassait point les 7 tunnels.

M. Temmar a assuré les présents que le nombre des réalisations sera revu à la hausse, dans la mesure où les pouvoirs publics prévoient d’inscrire d’autres projets d’une importance vitale pour le développement économique du pays, mais aussi le désenclavement des régions et villages isolés, et révélé que l’achèvement du programme en cours du secteur fera que l’Algérie comptera plus de 137.000 km en réseau routier.

La première communication du Congrès a été présentée par Boualem Chetaïbi, du ministère des Travaux publics, dans laquelle il indique que l’État algérien a mobilisé des moyens financiers «considérables», et n’a pas cessé de placer l’infrastructure routière parmi les «grandes priorités» du pays. Il ajoute que «le réseau routier n’a pas cessé d’évoluer qualitativement et quantitativement, notamment ces 15 dernières années, à la faveur d’actions engagées depuis 2005 portant sur l’amélioration du niveau du service et la réalisation de plusieurs routes nouvelles, pour faire face à l’augmentation croissante en matière de trafic routier». Il précise, cependant, que l’objectif du développement du réseau routier est de «contribuer» au développement économique du pays, «répondre» aux besoins de déplacements des personnes et des transports de marchandises, «structurer» le territoire national, «améliorer» la sécurité routière et les conditions de confort et du gain de temps et de coûts de transports, mais aussi «permettre» le désenclavement et l’accessibilité à tout le territoire.

Mohamed Mendaci