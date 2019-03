Monoxyde de carbone : L’hécatombe silencieuse

L’hiver est toujours là et il fait le bonheur du monoxyde de carbone. En effet, depuis la fin de l’année passée et le début de l’année en cours, on compte malheureusement plus d’une centaine de morts à travers le pays.

Et cela, outre quelque sept cents familles incommodées par les inhalations de ce monstre silencieux, sauvées de justesse.

Au niveau du ministère du Commerce, il est relevé que les produits en vente non conformes avoisineraient des taux à donner le tournis (85% en 2013), le dispositif de contrôle mis en place depuis cette année ne semblant pas avoir été efficient. Il est donc impératif que les contrôles de conformité des appareils de chauffage s’opèrent sur la base d’un certain nombre de paramètres. Cela doit concerner l’étanchéité du circuit de gaz au niveau de l’appareil, les injecteurs, les organes de préréglage, le dispositif d’allumage et la régulation de la pression, entre autres contrôles obligatoires. Un arrêté interministériel de 2016 stipule que l’appareil doit être conçu et fabriqué de manière à fonctionner en toute sécurité et ne présenter aucun danger pour les personnes. Autrement dit, il doit résister aux conditions mécanique, chimique et thermique.

Qu’en est-il depuis fin 2018 à nos jours ? On compte plus d’une centaine de morts. Au niveau d’El-Hamiz, principal lieu de vente de ces équipements, nous avons approché plusieurs employés qui nous ont affirmé le contraire des commerçants-propriétaires des magasins de vente. «Un certain nombre de fourneaux ne portent aucune marque, leur prix varie entre 12.000 et 35.000 dinars. Il se trouve que des clients non avertis ne font pas attention, lors de leurs achats, à ‘‘ces machines tueuses’’ fabriquées on ne sait où », nous confie discrètement un vendeur qui travaille depuis près de vingt années à El-Hamiz.

Un autre vendeur, qui nous prit pour un acheteur potentiel, nous recommanda un chauffage en «miniature», long de 60 cm et large de 15 cm et fonctionnant au gaz de ville, communément appelé «pendentif», qu’il suffit d’accrocher au mur, mais près d’une fenêtre qui doit rester ouverte (sic).

Pour l’heure, des citoyens continuent de rendre l’âme du fait de l’inhalation du monoxyde de carbone.

Il est vrai, cependant, que certains citoyens ne prennent pas les précautions nécessaires pour créer les conditions idoines d’aération. Faut-il sensibiliser davantage les utilisateurs sur ce danger ? Il y va de la vie de nos concitoyens.

Abbas C.