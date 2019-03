Naâma : acquisition d’équipements médicaux

Une enveloppe financière de 140 millions de DA a été réservée pour l’acquisition d’équipements médicaux destinés aux structures sanitaires de la wilaya de Naâma, a-t-on appris samedi auprès de la direction locale de la Santé.

Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre du plan d’équipement de l’année en cours, permettra de renouveler le matériel médical et chirurgical existant en vue d’améliorer les conditions de prise en charge des malades, offrir un climat de travail adapté aux médecins, outre l’acquisition d’appareils pour les services de néphrologie, a souligné le chargé de communication de cette direction, le Dr Daid Djellouli. Cet équipement médical permettra d’assurer des conditions adaptées et optimales de consultations et de diagnostics des malades, en parallèle avec l’ouverture de nouveaux services de médecine spécialisée à travers les établissements publics hospitaliers dans les grandes villes de la wilaya (Nâama, Mecheria et Ain Sefra). Ces centres urbains ont bénéficié du recrutement de 19 spécialistes au profit de leurs structures sanitaires, l’année dernière, selon la même source.