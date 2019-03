Chlef : 350 enfants au championnat de calcul mental

Près de 350 enfants ont pris part au premier championnat de calcul mental, organisé hier à Chlef. Organisé à l’initiative de l’Académie des génies, à la salle Mhamed-Naceri de la ville de Chlef, ce premier championnat du genre a été marqué par une présence massive des familles des enfants participants, venus en grand nombre encourager leur progéniture.

Selon le directeur de l’académie, Abdelbasset Bouziane, cet événement scientifique, ayant vu la participation de 350 enfants, a pour objectif principal de «développer les capacités de concentration, tout en relevant le quotient intellectuel des enfants, à travers le boulier japonais (le soroban)», a-t-il déclaré. Il a fait part de la qualification, au titre de ce championnat de la wilaya de Chlef, d’une trentaine d’enfants qui pourront prendre part au Championnat d'Algérie de calcul mental par le boulier japonais (le soroban), qualificatif au Championnat maghrébin de cette discipline. Les parents d’enfants ayant pris part à ce concours n’ont pas manqué de louer la contribution du boulier japonais, dans le renforcement de l'équilibre mental de l'enfant, et du développement de ses capacités de concentration en calcul, mais aussi en lecture et écriture. Sid Ahmed, un parent d’enfant, a lancé, à l’occasion, un appel à toutes les familles en vue d’inscrire leur progéniture à ce programme (Soroban), dont la contribution est certaine, selon lui, «dans le développement des capacités mentales» de son fils, qui suit ce programme depuis deux ans, a-t-il précisé.

Un avis corroboré par Miloud Bouàzdia, professeur en sociologie et anthropologie à l’université Hassiba-Ben-Bouali, qui a affirmé le rôle de ce même programme dans le développement de l’intelligence chez l’enfant. Il a signalé le constat d’un intérêt de plus en plus croissant chez les parents pour les écoles spécialisées dans ce type de programmes(Soroban). Outre les concours de calcul mental, la manifestation a été étayée par l’organisation de nombreuses activités ludiques au profit des enfants.