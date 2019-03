Energie : Ouverture aujourd’hui de la 9e édition du NAPEC 2019

Le Centre des conventions d’Oran (CCO) Ahmed Benahmed, sera dès aujourd’hui, l’attraction principale des acteurs, leaders, et experts pétroliers, à l’occasion de l’ouverture de la 9e édition de la «NorthAfricaPetroleum Exhibition &Conference» (NAPEC).

Place sous le haut patronage du ministère de l’énergie, ce salon qui sera justement inauguré par M. Mustapha Guitouni, est considéré comme le rendez-vous incontournable des opérateurs du secteur des hydrocarbures en Afrique et lieu de rencontre des représentants des leaders de l'industrie énergétique et des décideurs de la région méditerranéenne, d’Europe, des États-Unis, de la Chine. Il draine chaque année, de plus en plus de monde. En effet, près de 570 éco-acteurs nationaux et internationaux représentants 40 pays prendront part à cette édition dès aujourd’hui, comme il est prévu d’accueillir près de 28.000 visiteurs professionnels du secteur. Le NAPEC est consacré aux activités de l’Upstream, le Midstream et le Downstream et tous les fournisseurs de produits, services et technologies qui gravitent autour de l’activité pétrolière et gazière.

Au niveau régional, le NAPEC est l’un des plus grands salons internationaux dans le secteur de l’énergie et des hydrocarbures. Aussi, plusieurs conférences stratégiques de haut niveau seront débattues au cours de sa tenue, de même qu’il est prévu de mettre en avant les thématiques les plus actuelles, celles ayant trait à l’industrie pétrolière, et à l’économie de l’énergie. Dans le riche programme de cette édition, figurent ainsi plusieurs conférences durant les quatre jours du salon. Les axes fondamentaux s’articulent autour du «modèle de Mix énergétique» à travers des communications sur «la sécurité de l’approvisionnement et gaz et l’impact des énergies renouvelables». L’intérêt de ce Salon réside dans le fait qu’il intervient dans une conjoncture marquée par l’impérative transition énergétique où des concepts tels que «l’après pétrole», «la diversification énergétique efficiente» sont devenus familiers, dans le langage de l’analyse économique. Le NAPEC abordera entre autres la question du mix Energétique à l’horizon 2030, dont le gaz aura une place prépondérante, avec beaucoup de défis à relever. Selon les organisateurs, le «NAPEC 2019 valorisera, à travers les intervenants, la vision future pour satisfaire la délicate équation d’équilibre entre garantir les exportations et répondre, en même temps, à la demande locale, toujours grandissante» affirment les organisateurs. Aussi, les participants trouveront dans les autres thématiques des réponses aux questions récurrentes. Les débats porteront aussi sur l’introduction de la transformation numérique pour l’industrie du pétrole et du gaz, «un sujet qui sera abordé avec les grands acteurs, pour démontrer la valeur ajoutée de ces technologies, en termes de gain en efficacité, en performance, en réduction de coûts et en amélioration des processus de management».

À côté de l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), les majors africaines, SONATRACH, SONELGAZ, les grandes firmes pétrolières et énergétiques internationales seront bien présentes, au NAPEC-2019, comme Total, Petromina, Equinor, Nesr, Petroceltic, Eurep(Mali), Etap, NOC Libye, la société mauritanienne des hydrocarbures SMHMP, PetroleumMinistry of Niger, Siemens et Petrojet, pour ne citer que celles là.

Tahar Kaidi