Exploitation des hydrocarbures : L’américain Chevron s’intéresse à l’Algérie

Sonatrach a entamé à Houston les premières discussions avec la compagnie pétrolière américaine Chevron, sur des projets d’exploitation d’hydrocarbures en Algérie, a indiqué un haut responsable du groupe Sonatrach.

Après ExxonMobil, c'est Chevron la deuxième compagnie pétrolière américaine qui s’intéresse au domaine minier de l’Algérie et envisage de s’y implanter pour développer des projets de production, a déclaré à l’APS, Toufik Hakkar, vice-président Business Development & Marketing de Sonatrach. Les deux groupes ont tenu vendredi une réunion de travail à Houston en marge du Forum algéro-américain sur l’énergie et se sont donné rendez-vous à Alger pour le mois prochain pour discuter des détails des projets. A cette réunion étaient présent une délégation de Sonatrach conduite par le PDG M. Abdelmoumen Ould Kaddour et trois hauts dirigeants de Chevron chargés de l’exploration, du développement des affaires et des joint-ventures à l’international. La deuxième major américaine s’intéresse à l’exploration et production des ressources conventionnelles et non conventionnelles, a-t-on précisé de même source. Chevron a été motivé par le succès réalisé par Anadarko en Algérie. D’ailleurs la major américaine a pris contact avec Anadarko pour s’informer des conditions de l’investissement dans le pays.



Poursuite des discussions avec ExxonMobil



Au cours de son séjour à Houston, le groupe Sonatrach a tenu une autre réunion avec la major ExxonMobil qui souhaite se lancer massivement dans la prospection et la production des hydrocarbures en Algérie. Côté ExxonMobil, quatre hauts dirigeants ont assisté à cette réunion, dont le vice-président chargé des nouvelles opportunités en Afrique, David Maclean, le responsable de la commercialisation pour l’Afrique, Ufuoma Ewherido, le directeur principal des opportunités au niveau mondial, Pete Rumelhart, et le principal responsable chargé des relations avec les gouvernements à l’international, Rochdi Younsi. Les discussions se sont poursuivies sur les aspects technique, fiscal et économique des projets proposés à ExxonMobil, selon M. Hakkar qui précise que l’intérêt porté par la doyenne des grandes compagnies pétrolières mondiales à l’Algérie est valorisant pour son domaine minier. ExxonMobil et eu égard à son poids, s’engage sur de grands projets énergétiques qui nécessite d’importants investissements. Son implantation en Algérie aura un effet d’entrainement sur le pays dans la mesure où elle va inciter d’autres compagnies à venir investir en Algérie, a-t-il relevé. Enfin Sonatrach a tenu une séance de travail avec le groupe américain Air Products & Chemicals déjà présent en Algérie à travers la joint-venture Hélios spécialisée dans la production d’hélium. La réunion à laquelle ont assisté les hauts responsables des deux groupes a été conduite par M. Ould Kaddour et le PDG d’Air Products & Chemicals, Seifi Ghasemi. Les deux groupes ont discuté de deux projets de production d’azote et d’hydrogène et examiné la possibilité de mener deux investissements dans la pétrochimie d’un montant oscillant entre deux et trois milliards de dollars, a précisé M. Hakkar. Plus grand fournisseur d’hydrogène et d’hélium au monde, Air Pruducts & Chemicals est aussi leader mondial de l’approvisionnement pour les marchés à forte croissance comme les matériaux pour semi-conducteurs, l’hydrogène de raffinerie, la gazéification du charbon et la liquéfaction du gaz naturel.



Sonatrach : premier forage offshore en 2019



Sonatrach devrait entamer la prospection offshore cette année avec un premier forage prévu durant le deuxième semestre au large de la côte Est entre Bejaia et Skikda, a annoncé le groupe pétro-gazier à Houston lors de la 12e édition du Forum algéro-américain sur l’énergie. L’acquisition des données sismiques 2D et 3D sera achevée au premier semestre en cours, alors que les volumes associés à ce premier puits sont estimés à plusieurs trillions de mètres cubes de gaz biogénique, a indiqué Youcef Khanfar, directeur des nouvelles ressources au groupe Sonatrach, lors d’une session du forum consacré au potentiel offshore en Algérie. La côte Ouest du pays est aussi susceptible de contenir du pétrole, avec une extraction prévue à plusieurs millions de barils pour le premier puits qui sera foré dans cette région du pays.

Youcef Khanfar a précisé que l’analyse des données sismiques 2D de la côte Est suggère une similitude entre ces réserves et le méga gisement offshore, de Zohr découvert en Egypte. Evalué à près de 30 trillions de mètres cubes de gaz, le gisement de Zohr, devrait permettre à l’Egypte de répondre à une bonne partie de ses besoins en gaz sur plusieurs décennies. Ce méga gisement devrait redonner une indépendance gazière à l’Egypte et la placer au cœur du hub gazier de l’est de la Méditerranée.

Pour autant, M. Khanfar a précisé que seule l’évaluation de la sismique 3D pourra confirmer cette similitude. La prospection des littoraux Est et Ouest est menée en partenariat avec le Français Total et l’Italien ENI. Sonatrach a signé en octobre dernier les premiers contrats d’exploration offshore avec ces deux groupes internationaux, marquant une nouvelle ère dans sa quête vers l’augmentation de sa production d’hydrocarbures. Le risque exploration est partagée entre les trois groupes, a précisé Salah Mekmouche vice-président amont du groupe Sonatrach, précisant que le bateau qui va mener la campagne sismique marine au large de Bejaia et Skikda va arriver de Malte au plus tard fin mars. L’interprétation des données sismiques récoltées prendra, quant à elle trois mois.