Le sourcier des convergences civilisationnelles universelles : l’Amusnaw

Lors de la célébration du centenaire de Mouloud Mammeri, un recueil des actes du colloque international a compulsé les nombreuses interventions dans un livre de 400 pages sous les presses de l’ENAG et la supervision du Haut-Commissariat à l’amazighité. Un document de grande valeur, qui constitue une source précieuse pour des études et des thèses.

Ce document ouvre la série des contributions par un mot d’ouverture commis par Si El Hachemi Assad, le secrétaire général du HCE. Il écrit en substance : « Mouloud Mammeri qui a beaucoup œuvré pour la préservation et le développement de la langue et de la culture amazighes à travers ses recherches anthropologiques et travaux sur la grammaire, les méthodes d'enseignement de la langue et le dictionnaire dans lequel il a regroupé le vocabulaire des différents dialectes amazighes, est à ce jour considéré comme le pionnier du tamazight. Ses travaux scientifiques dans le champ de l'amazighité demeurent incontournables.

Par ailleurs, Mouloud Mammeri est aussi l'auteur de plusieurs romans dont L’opium et le bâton, La colline oubliée (adaptés au cinéma), Le sommeil du juste, La traversée et de nombreuses pièces de théâtre, recueils de poésies anciennes et des contes.

Lui rendre hommage à travers un colloque international de haute facture est non seulement un devoir de mémoire et un acte de reconnaissance, mais aussi un moyen indéniable de continuer à œuvrer pour impulser et multiplier les recherches dans les domaines de la langue et de la littérature amazighes.

Contrairement à ce qui se fait habituellement, nous avons opté pour la célébration de la naissance de Mouloud Mammeri, en présage d'espoir, de renouvellement, de vigueur et de continuité de vie.

Nous avons fait le pari de la convivialité en instituant un comité scientifique de coordination. L’idée étant de partager les bonnes pratiques, les expertises, les retours d'expérience sur un centenaire que nous voulons à la hauteur des sacrifices de cette figure illustre.

Ce comité, composé de personnalités scientifiques et culturelles auxquelles s'ajoutent les représentants d'institutions et associations est pour nous un gage, un facteur d’efficacité collective. Avec enthousiasme, pédagogie et sérénité nous travaillons, à perpétuer son lègue, à le faire connaitre et le valoriser. Il est pour l’Algérie entière une source d’inspiration et de stimulation féconde et bienfaitrice.

