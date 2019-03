Ciment blanc : première opération d’exportation

La société LafargeHolcim Algérie a exporté 10.000 tonnes de ciment blanc super white à partir du port d’Oran à destination de Cape Town, en Afrique du Sud, a-t-elle annoncé jeudi dernier, dans un communiqué. Il s’agit de la première opération d’exportation de ciment extra-blanc produit dans notre cimenterie à Oggaz de qualité «extrafin», et l’un des tout meilleurs ciments dans sa catégorie sur le marché international. Lafarge a précisé que « cette nouvelle opération, qui s’inscrit dans l’ambition des pouvoirs publics d’exporter 10 millions de tonnes de ciments et clinkers à l’horizon 2021, souligne l’accélération de notre programme d’exportation ». La même source dira que «toutes nos unités de production sont mobilisées dans cette trajectoire, confirmant ainsi notre engagement sans faille à contribuer au développement économique, social et environnemental du pays et à la diversification des revenus extérieurs hors hydrocarbures». Elle a ajouté que « cette opération bénéficie du support commercial et logistique de LafargeHolcimTrading, une structure leader sur son marché, dédiée au commerce international, qui détient plus de 50% des échanges de clinker et ciment autour de la Méditerranée et en Afrique et réalisée avec le soutien des autorités portuaires d’Oran ». Le directeur des affaires publiques, Serge Dubois, avait déclaré à l’occasion d’une rencontre avec la presse que «malgré une concurrence atroce et grâce à l’expérience de notre groupe, nous avons pu effectuer deux opérations d’exportation vers un pays africain (la Gambie) en décembre 2017 et en mars 2018», avant d’ajouter que «le groupe va monter graduellement dans les étapes d’exportation, car en Algérie il n’y a pas d’infrastructures portuaires et toutes les usines sont loin du port ». Pour rappel, le groupe LafargeHolcim Algérie possède deux cimenteries situées à M’Sila et à Oggaz (Mascara) et active en partenariat avec le groupe Souakri Cilas dans une troisième usine située à Biskra. Il gère aussi en partenariat la cimenterie SCMI de Meftah. Le nombre total actuel des cimenteries (publiques et privées) en Algérie est de dix-sept, d’une capacité globale de 25 millions de tonnes, sachant que la demande nationale a été de 26 millions de tonnes en 2016. Selon les prévisions, la capacité de production du pays devrait augmenter en 2020 à 40,6 millions de tonnes avec 20 millions de tonnes pour le groupe public GICA, et 11,1 millions de tonnes pour LafargeHolcim Algérie ainsi que 9,5 millions de tonnes pour les opérateurs privés.

M. A. Z.