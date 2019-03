Algérie - Nigeria : un nouvel élan à la coopération bilatérale

Une journée d’information sur le potentiel des échanges commerciaux et les opportunités d’affaires entre l’Algérie et le Nigeria est prévue, le 18 mars, à la salle Dar El-Djazaïr, au niveau du palais des Expositions de la Safex (Pins-Maritimes).

Cet évènement, qui sera organisé par la Chambre algérienne de commerce et d’industrie, en collaboration avec l’ambassade du Nigeria en Algérie, aura pour objectif d’insuffler une nouvelle dynamique aux relations économiques entre les deux pays, à travers l’encouragement de partenariats. L’Algérie et le Nigeria ont, pour rappel, affirmé leur volonté de redynamiser les relations bilatérales et de consolider leur coopération dans les différents domaines, à l’occasion de la séance de travail ayant réuni en octobre dernier, à Alger, les ministres des Affaires étrangères des deux pays en marge de la quatrième session de la Haute commission mixte de coopération algéro-nigériane.

Dans ce sens, le représentant de la diplomatie nigériane, Geoffrey Onyeama, avait plaidé en faveur de la réactivation de la Haute commission bilatérale de coopération, en suggérant la « possibilité de réorganiser la structure de ce comité mixte pour traiter toutes les questions et les objectifs que nous recherchons pour se rapprocher davantage et établir une coopération gagnant-gagnant».

Il avait également évoqué les perspectives de coopération économique entre son pays et l’Algérie dans le cadre des rencontres organisées à cet effet, ainsi que les accords signés entre les Chambres de commerce des deux pays. Les deux parties ont signé, à l’issue des travaux de la 4e session de la Haute commission mixte algéro-nigériane, une feuille de route devant contribuer à renforcer leur coopération dans le domaine économique, notamment dans les secteurs de l’énergie, des transports et des télécommunications. Un document portant sur les différentes phases de la mise en œuvre des engagements pris par les deux pays et qui devra orienter les actions à venir. Le chef de la diplomatie algérienne avait affirmé que les deux pays étaient sur le point de signer 10 accords dans les domaines du commerce, de l’industrie, de l’énergie et de l’investissement. Aussi, les deux parties se sont engagées à mener à bien les trois mégaprojets initiés conjointement par les deux pays (route transsaharienne reliant Alger et Lagos, projet de fibre optique transsaharienne reliant les deux capitales et plusieurs autres pays africains, ainsi que le gazoduc reliant les deux pays pour le transfert du gaz nigérian vers l’Europe via le Niger et l’Algérie), dans le cadre de la coopération bilatérale, en ce sens qu’ils contribueront au développement de leurs économies, à la promotion des échanges commerciaux dans la région et à l’amélioration des conditions de vie des populations, de part et d’autre.

Figurant parmi les 30 premières économies mondiales en termes de PIB, avec environ 400 milliards de dollars, enregistré en 2018, le Nigeria représente un marché potentiel pour l’Algérie.

D. Akila