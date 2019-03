Conjoncture : La belle échappée

Destination à privilégier pour se ressourcer, l’Algérie est l’une des rares régions au monde qui se prête aux visites touristiques 12 mois dans l’année. Cela dit, la meilleure période pour s’y rendre est incontestablement la période entre juin et septembre. Période qui correspond à la saison estivale. Il y a aussi les intersaisons, pour des séjours à des prix abordables avec des conditions climatiques pour permettre la pratique de toutes sortes d’activités intéressantes : baignade, randonnée, sport et découvertes culturelles. Le pays, qui dispose d’atouts touristiques importants, dont un long littoral, un vaste Sahara et des régions riches en patrimoine et en monuments historiques et archéologiques, des stations thermales… n’a besoin que de la promotion, dont se chargent en partie les médias nationaux, notamment. La beauté de l’Algérie et les atouts touristiques dont elle dispose du nord au sud et de l’est en ouest sont nombreux. Un potentiel naturel, des sites historiques et archéologiques, un patrimoine culturel, artistique et culinaire diversifié, ainsi que des établissements hôteliers et d’importants édifices de cure. En effet, le pays propose un large éventail de paysages et d’activités qui ne laissent pas les touristes indifférents : plages et stations balnéaires sur les côtes méditerranéennes, monts ou dunes et oasis ou bien les belles ruelles secrètes comme celles de La Casbah d’Alger ou des Kseurs du Sahara... L’hospitalité est des plus légendaires. D’ailleurs, les connaisseurs disent qu’il est rare de quitter le pays sans la larme à l’œil. En fait, la relance du secteur touristique tombe à pic et est un moyen de sortie de crise économique. Les progrès que connaît le secteur touristique contribueront efficacement à la sortie de crise économique. Ainsi, au regard de l’importance économique de ce secteur, des programmes de valorisation des sites naturels, des villes, des infrastructures hôtelières, des stations thermales… ont été lancés, ces dernières années. Entre autres objectifs à réaliser, figurent aussi l’amélioration des conditions de vie des populations locales des régions touristiques, la préservation de leur patrimoine architectural, matériel et immatériel, et la promotion de leur richesse culturelle authentique. La culture est placée parmi les priorités, et une politique de valorisation du patrimoine est engagée. Richesse inestimable à valoriser. Depuis maintenant une dizaine d’années, le pays s’est lancé dans de grands projets d’infrastructures touristiques et culturelles. De nombreuses régions et villes avaient déjà bénéficié d’actions et de projets entrepris dans le cadre de la relance du secteur du Tourisme, avec notamment la restauration de complexes touristiques, de monuments historiques, de mosquées, mais aussi la réalisation de terrains de proximité et d’espaces verts. Ces projets ont nécessité des enveloppes se chiffrant en milliards de dinars. Tout compte fait, le secteur du Tourisme en Algérie recèle d’importantes possibilités, et constitue une véritable alternative pour diversifier l’économie du pays.

Farid Bouyahia