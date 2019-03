Développement durable : Intégrer la dimension économique

Un cadre «intelligent, vert et résilient» est nécessaire pour atteindre les Objectifs du développement durable (ODD) en Algérie, a affirmé hier à Alger, une experte et chercheuse universitaire spécialisée dans les questions environnementales et les énergies renouvelables. Intervenant lors d’une conférence de presse sur le développement durable dans les villes, en marge du Salon international de l’environnement et des énergies renouvelables «Sieera 2019», le professeur à l’université d’Oran1, Mme Khadidja Guenachi, a souligné la nécessité d’un cadre «intelligent, vert et résilient», pour atteindre le développement durable auquel l’Algérie est résolument tournée, tout en intégrant les dimensions, sociale, économique et environnementale. Ceci se concrétise, selon cette experte, à travers la poursuite de la politique de l’Algérie visant la préservation et la protection de l’environnement et la promotion des énergies renouvelables à travers l'encouragement des investissements dans ces domaines. Elle a indiqué que l’Algérie s’est dotée d’un arsenal juridique en matière du développement durable, rappelant que la première Commission nationale de préservation de l’environnement remonte à 1974. Mme Guenachi a expliqué que l’Algérie s’est également dotée d’une loi-cadre d’orientation de la ville durable et ce, au lendemain de la signature de la convention de Barcelone de 2005 pour le développement durable des villes méditerranéennes. «Si on met en application cette loi, on fera sans doute le saut qualitatif de la dimension juridique sur le terrain, qui vise à concrétisé un modèle de ville durable qui inclue toutes les dimensions sociale, économique et environnementale», a-t-elle estimé.

De plus, elle a indiqué que l'Algérie s'est engagée à réaliser les Objectifs du développement durable «ODD» dans l'agenda 2030, ajoutant que «notre pays a contribué efficacement au lancement de la première version de cet agenda». Mme Guenachi a rappelé que dans le cadre de la concrétisation des ODD, une feuille de route a été élaborée par l’Algérie, consistant notamment à sensibiliser les parties prenantes à ces objectifs, à les intégrer aux politiques nationales de développement et à dégager les moyens financiers pour y aboutir.