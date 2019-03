Salon international de l’environnement et des énergies renouvelables : Nécessité d’un cadre intelligent, vert et résilient

Après avoir constitué une opportunité d'affaires, d'échanges d'expérience et d'expertise, pour réaliser des partenariats dans les domaines des énergies renouvelables, la 2e édition du Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables s’achève aujourd’hui.

Cette manifestation a vu la participation de 140 exposants professionnels et institutionnels, dont 22 opérateurs étrangers issus de sept pays dont la Chine en tant qu’invitée d’honneur. Le Salon a aussi permis de découvrir le vrai potentiel de la matière grise, du savoir-faire, et surtout de l’intérêt des investisseurs algériens à se lancer dans l’économie verte. La découverte de ce Salon est, en effet, une petite entreprise qui n’a cessé de s’étendre et qui mise sur l’innovation et le développement à l’international. Avec une production annuelle d’environ 130.000 panneaux solaires, générant 30 méga-watts, l’entreprise «Aurès Solaire» «occupe la première place en Afrique dans la production des panneaux photovoltaïques de technologie dit «biface» (verre à verre)». C’est à la zone industrielle d’Ain Yagout (Batna) que l’histoire de cette entreprise a commencé en 2014. Quand le directeur décrit la situation actuelle de son entreprise, il le fait avec fierté, non sans évoquer certaines contraintes auxquelles il fait face : «Nous occupons la première position en Afrique, et nous comptons conquérir plusieurs marchés, notamment la Tunisie et la Mauritanie, mais le problème de la logistique et du transport, entrave la démarche de notre entreprise à marcher sur les pas des concurrents», a dit M. Nouacer Hocini, le directeur de cette entreprise.

Le responsable veut lancer un appel, à l’occasion de ce Salon, aux autorités publiques «pour alléger les procédures d’exportation et régler les problèmes liés au transport, notamment». Ceci d’autant que, selon lui, de par les projets réalisés «par une main-d’œuvre locale» cette entreprise, peut être considérée comme un véritable étendard à l’international.

En effet, M. Hocini parle de projets de partenariats, entamés depuis 2014 «dans le cadre de la politique des énergies renouvelables de l’Union européenne qui engage des partenaires du sud de la Méditerranée». Il s’agit, notamment d’un projet très promoteur d’équiper toutes les écoles primaires en énergies renouvelables à partir du solaire». Il s’agit, dans le cadre de ce partenariat «d’équiper les écoles des wilayas pilotes de Sidi Bel-Abbès, Batna et Boumerdès» dans un premier temps, avant de généraliser graduellement le projet à l’ensemble des autres wilayas du pays, explique M. Hocini. Il faut rappeler dans ce contexte l’engagement pris par les autorités publiques de concrétiser ce projet. L’annonce à été faite en mois d’août dernier par le ministre de l’Intérieur, Noureddine Bedoui, qui a affirmé que «l’Etat envisage d’équiper toutes les écoles primaires en énergies renouvelables, dans les trois années à venir». Aussi, le directeur de cette entreprise évoque avec fierté un ambitieux projet réalisé grâce aux «40 ingénieurs employés au sein d’Aurès Solaire» et qui a permis d’équiper l’aéroport international d’Oran de panneaux photovoltaïques permettant ainsi la production d’une énergie électrique verte».

Pour pouvoir aller «plus loin», et faire travailler les compétences locales, il faut que les autorités accompagnent ces entreprises dans leur démarche de production et d’exportation», a-t-on estimé. «Et cela ne pourrait qu’être avantageux pour l’économie algérienne, dans le cadre de la stratégie ambitieuse de l’exportation», souhaite pour sa part Mme Syngy Kacimi Houria responsable de la société Syngy principal fournisseur et associé d’Aurès Solaire.

Tahar Kaïdi