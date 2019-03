Aquaculture : Une filière en plein essor

L’aquaculture a connu ces dernières années un essor remarquable dans la wilaya d’Adrar à la faveur du nombre sans cesse croissant des aquaculteurs dans la région, a-t-on appris des responsables de la station aquacole d’Adrar.

Cette wilaya recense 175 aquaculteurs, plusieurs parmi eux ont bénéficié de sessions de formation dans la filière dont cinq se sont vus accorder une formation en Chine, a indiqué le responsable de la station aquacole, Bouab Mabrouk, en marge de la clôture de la caravane d’aquaculture initié à l’université d’Adrar en présence d'associations d’aquaculteurs. L'intérêt manifesté pour l’aquaculture dans la wilaya d’Adrar se traduit par le nombre de bassins d’élevage, soit 309 disséminés au travers de 15 communes de la wilaya d’Adrar, avec une production annuelle de 65.778 tonnes de poissons d’eau douce. Une rencontre de sensibilisation sur les perspectives de développement économique de l’élevage aquacole a été organisée dans le cadre de cette caravane qui s'était ébranlée début mars en cours pour sillonner les wilayas de Tindouf, Béchar, la wilaya déléguée d'In-Salah (Tamanrasset) et Adrar, à l’initiative de la Direction régionale de la pêche et des ressources halieutiques (DPRH), domiciliée à Béchar, et la chambre inter-wilayas de la pêche et de l’aquaculture de la wilaya de Béchar.

Cette rencontre a permis de passer en revue les étapes parcourues par la caravane, la présentation de l’importance économique de l’aquaculture intégré à l’agriculture dans le Sud, en plus de tenir table ouverte pour la dégustation de poissons d’eau douce au niveau du parc écologique relevant de l’administration pénitentiaire de la wilaya d’Adrar.