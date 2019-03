Marchés de bétail : Réouverts dans la plupart des régions

Après la maîtrise totale de la situation quant aux épidémies de fièvre aphteuse et de la peste des petits ruminants (PPR), signalées dans plusieurs wilayas, de nombreux marchés et points de vente du bétail ont été réouverts dans la plupart des régions du pays.

Cette décision a été prise suite aux rapports favorables sur la maîtrise de la situation, établis par les directions locales des services vétérinaires. Il convient de signaler, ici, que des campagnes de vaccination du cheptel ont été lancées depuis plusieurs semaines contre diverses pathologies, telles que la fièvre aphteuse et la PPR. Une opération que les autorités locales, les services agricoles et les inspections vétérinaires ont supervisé, et veillé à son bon déroulement.

Il faut dire, qu’à elle seule, l'inspection vétérinaire de la direction des services agricoles de la wilaya d'Alger a consacré un quota de 10.000 doses de vaccins dans le cadre de l'opération de vaccination du cheptel contre l'épizootie de la peste des petits ruminants (PPR), comme souligné récemment par l'inspecteur vétérinaire à la wilaya d'Alger. M. Yousfi Halim qui, dans une déclaration à l’APS, avait aussi mis en avant le fait que quinze vétérinaires ont été mobilisés au niveau de la capitale, pour encadrer cette opération visant à préserver la richesse animale. Celui-ci avait notamment mis l’accent sur le fait qu'aucun cas confirmé ou suspect de peste des petits ruminants n'a été enregistré dans l’algérois. Il a également fait état du lancement de plusieurs campagnes de sensibilisation au profit des éleveurs de bétail pour « savoir comment s'y prendre avec la première apparition de cette maladie ». L’on saura par la même occasion que plus de 80 vétérinaires ont bénéficié de formations de sensibilisation, et ce, dans le cadre de l'intensification des orientations et conseils préventifs à prendre en compte pour éviter au cheptel ces deux maladies. Cela permet à la fois de détecter les symptômes d'atteinte de fièvre aphteuse et de peste des petits ruminants chez le cheptel et de diffuser ces informations au profit des éleveurs de la wilaya d'Alger. Autre remarque à retenir, les services vétérinaires de la wilaya d'Alger, en coordination avec les services agricoles et l'ensemble des intervenants, ont installé une «cellule de veille», avec pour objectif de suivre la situation.



Peste des petits ruminants : 16 millions de doses supplémentaires de vaccins avant fin mars



Rappelons que lors de son passage à l’APN, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi avait annoncé la réception, à fin mars courant, de pas moins de seize millions de doses supplémentaires de vaccins contre la peste des petits ruminants. Le ministre qui s’exprimait à l’issue de l'examen du projet de loi relatif à la médecine vétérinaire, avait en effet précisé que l'Algérie devait réceptionner, fin février, 8 millions de doses de vaccins contre la peste des petits ruminants et 8 millions autres durant le mois de mars. Il faut savoir que ces lots s'inscrivent dans le cadre du marché gré à gré conclu avec un laboratoire indien en vertu duquel il sera procédé à la réception des doses de vaccins dont le nombre total s'élève à 21 millions. «A fin janvier dernier, l'Algérie avait déjà réceptionné le premier lot constitué de 5 millions de doses de vaccins», est-il souligné. Faisant une rétrospective sur l’apparition de la pathologie communément appelée «peste des petits ruminants», le ministre avait relevé qu’elle a été découverte à Tamanrasset dès le début novembre 2018, suite aux analyses réalisées après les prémices de la fièvre aphteuse qui sont apparues dans la région. «A cet effet, 7 laboratoires algériens spécialisés en cette matière ont procédé à l'analyse des échantillons avant la confirmation des résultats par des laboratoires internationaux auxquels recourent plusieurs organisations internationales à l'image de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). En parallèle, toutes les mesures préventives nécessaires ont été prises, en tête desquelles figure l'interdiction de la circulation du bétail à l'intérieur et à l'extérieur des frontières de l'Algérie du côté sud. Après constat du diagnostic, des négociations ont été entamées avec deux laboratoires étrangers pour l'approvisionnement des vaccins nécessaires», avait alors mis en exergue le ministre. D’autre part, pour ce qui concerne la fièvre aphteuse, un contrat a été conclu avec un laboratoire français pour l'approvisionnement de 2 millions de doses de vaccin dont un million réceptionné le 2 février passé. Cela dit et avant l'arrivée de ce lot, le ministère de l'Agriculture avait recouru aux doses de vaccin acquises en 2018, dans le cadre de sa campagne de prévention ordinaire et dont le nombre s'élève à près d'un million de doses. La réception du lot restant, soit un million de doses, s’effectue durant le mois de mars courant.

Soraya Guemmouri