Des instructions ont été données à toutes les Conservations de wilaya des forêts, pour établir un recensement des aires susceptibles d’accueillir des investissements en arboriculture fruitière.

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a mis l'accent, hier à partir de Jijel, sur la nécessité de «valoriser le rôle de la forêt dans le développement agricole national». Au cours d’un exposé sur le secteur agricole dans la forêt de Kissir, dans la commune d’El Aouana, le ministre a mandé le directeur général des forêts (DGF), Ali Mahmoudi, de donner des instructions à toutes les conservations de wilaya des forêts pour établir un recensement des aires susceptibles d’accueillir des investissements en arboriculture fruitière, en plus de la culture des plantes médicinales et aromatiques. M. Abdelkader Bouazghi a inspecté un projet privé de réalisation d’une forêt récréative dans la région de Kissir et réitéré l’appui de l’Etat aux jeunes investisseurs dans le secteur agropastoral.

Il a également assuré que le rétablissement de la paix et de la stabilité au cours des deux dernières décennies dans l’ensemble des wilayas du pays, grâce à la politique de réconciliation nationale, a permis aux forêts de recouvrer leur rôle comme espace de détente et de récréation bénéficiant aux familles algériennes. Durant sa visite à l’exposition des produits agricoles à Kissir, le ministre a salué les efforts consentis par les agriculteurs durant ces dernières années dans diverses filières pour assurer la sécurité alimentaire, réduire la facture des importations et aller vers l’exportation. M. Bouazghi a poursuivi sa visite dans la wilaya par le lancement d’un projet d’élevage de moules et d’huîtres au niveau du port de pêche d’El Aouana et la distribution de contrats et autorisations d’exploitation dans la filière aquaculture.