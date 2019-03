Dans la lucarne : La grande désillusion

Le football est truffé de surprises. La logique n’est pas toujours respectée et c’est tant mieux. C’est ce qui rajoute du piment à un football qui est des plus prisés et qui fait d’ailleurs courir les foules. Sans cela, il n’y pas lieu de suivre son équipe partout où elle s’exhibe. Comme dirait l’autre « l’espoir fait vivre ». Voila que dans le football européen, les grands clubs qui sont bien côtés et qui sont considérés financièrement comme hors d’atteinte, trustent », comme on le constate, les titres, mais sont aussi très médiatisés. Sur le plan des résultats, ces clubs sont pratiquement assurés au niveau de la Ligue des champions d’Europe de passer le cap des huitièmes de finale. C’est vrai que ce n’est pas toujours le cas du fait que le tirage au sort est souvent déterminant du fait qu’il peut être clément ou dur. Tout est fonction de l’adversaire que l’on rencontre. Le Real Madrid, triple champion d’Europe (3 fois d’affilée) a été éliminé en huitièmes de finale par une équipe de l’Ajax efficace à souhait. Elle avait profité de la mauvaise passe actuelle du Real Madrid avec un « vestiaire difficile» ou beaucoup de joueurs ne s’entendent pas entre eux, notamment Bale. Ce dernier l’avait ouvertement montré sur le terrain. Outre cela, Solari, le coach, avait éliminé des ténors, des « rentrants » comme Isco, Asencio, Marcelo, Navas, Ceballos... Cela fait beaucoup Et celui qui n’avance pas recule ! Le Real l’a vérifié à ses dépens. Les journalistes français jubilaient après l’élimination du grand Real qui leur faisait de l’ombre. Pour eux, c’était un peu le « tapis doré » pour le PSG. Selon leurs avis, personne ne peut arrêter la formation de l’Allemand, Thomas Tuchel. Pour eux et après la victoire au Old Trafor devant Manchester United sur le score de 2 à 0, tout n’était qu’une simple formalité. Leboeuf, l’ancien de l’équipe de France l’avait affirmé sur RMC1. Pour lui, « il ne reste qu’à attendre combien de but le PSG et Mpapé allaient marquer dans la cage de Di Gea ». Finalement, dans la vie, il faut toujours rester humble comme l’avait montré Butragueno, le directeur sportif du Real Madrid. La « défaite existe dans le football. On ne peut pas gagner tous les jours». Le PSG qui s’est préparé comme il le faut en « cassant la baraque » voulait passer le cap des demi-finales de cette Ligue des champions européennes. Le jeune coach, Solakjear, leur avait concocté un « plan assez spécial » et ce malgré l’absence de presque dix « vedettes » (titulaires). Eh bien, ils sont tombés, ce jour, sur une équipe sûre d’elle, très bien organisée et surtout très forte tactiquement. Le penalty qui avait assommé, dans le temps additionnel, le PSG était limpide et ne souffre d’aucune contestation et ce malgré les « vociférations de Neymar. C’est vrai qu’on comprend sa frustration, mais c’est cela le football. La leçon à retenir, c’est qu’un match n’est jamais gagné d’avance. Ce n’est pas parce qu’on a gagné la manche aller qu’on peut crier « cocorico ». Ce que l’on ne comprend pas, c’est le fait que la presse française s’emporte et veuille « dégommer » Nacer Khelaïfi. Peut-on aujourd’hui « cracher dans la soupe ». Il ne faut pas oublier que c’est l’argent qatari qui a fait le PSG actuel et non le contraire. A méditer !

Hamid Gharbi