Avant le derby : Les Rouge et Noir veulent chasser le doute

La défaite de l'USM Alger en championnat face au PAC (2-1) n'a pas fait que rétrécir l'écart séparant le leader de son dauphin, la JSK, à cinq points. Les lendemains ont été particulièrement tendus dans la maison Rouge et Noir à tel point que l'entraîneur Thierry Froger avait menacé son vestiaire de jeter l'éponge.

Si le résultat qui a sanctionné cette rencontre "au sommet" ne surprend pas vraiment eu égard à la montée en puissance du PAC, il n'en demeure pas moins que le résultat n'arrange en rien les Rouge et Noir qui ont vu l'écart les séparant de leur poursuivant immédiat la JSK, vainqueur de l'ESS (1-0) se réduire à cinq points.

Il est vrai que les signaux ne sont pas tout à fait au rouge, mais il n'en demeure pas moins que la prestation de l'équipe n'a pas du tout été du goût de l'entraîneur Thierry Froger qui était particulièrement remonté lors de la séance de reprise. Des tensions ont été ressenties au sein du groupe. L'entraîneur Thierry Froger avait même menacé ses joueurs de jeter l'éponge, n'étant pas tout à fait content du rendement des joueurs. Néanmoins, la direction de l'USMA avait rassuré le lendemain que l'entraîneur était toujours en poste et qu'il croyait encore au projet du club, ce qui a eu pour effet de calmer un tant soit peu les choses et permettre à l'équipe de reprendre les entraînements dans le calme. Thierry Froger fait en sorte depuis de remobiliser ses troupes en perspective du reste de la saison, à commencer par le derby face au MCA que la LFP a finalement avancé à jeudi prochain.

Il faut dire que ce match ne se présente pas dans les meilleures conditions pour l'USMA qui aurait sans doute préféré aborder ce rendez-vous important pour bien des égards dans un meilleur contexte.

Cela ne veut nullement dire que l'USMA aborde cette rencontre dans la peau d'un outsider, loin s'en faut. Ce qui est certain c'est que cette rencontre peut se révéler décisive.

Une contre-performance de l'USMA conjuguée à une bonne opération de la JSK à Médéa réduira considérablement l'écart et relancerait de plus belle la course pour le titre à cinq journées de la fin du championnat.

Eliminée de la Coupe arabe, de la Coupe d'Algérie et de la Coupe d'Afrique, l'USMA n'a plus que le championnat pour sauver sa saison.

C'est dire l'importance qu'accorde les staffs dirigeants et technique à cette fin de saison. Les joueurs doivent réussir une bonne opération lors du derby pour éviter de se compliquer la vie dans la suite du parcours.

Amar B.