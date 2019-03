ES Sétif 2 - MC Alger 0 : Victoire logique de l’Entente

L’Entente de Sétif renoue avec la victoire. L’ESS a pris le dessus sur le MCA, hier au stade du 8-Mai 1945, à l’occasion d’une rencontre comptant pour la 19e journée du championnat de Ligue 1. La formation des Hauts Plateaux de l’est du pays a disposé du Doyen, par le score de 2 à 0. Bouguelmouna s’est particulièrement illustré en signant un doublé.

Venus à Sétif avec la ferme intention de revenir avec un bon résultat lui permettant de se rapprocher du podium, les joueurs du Mouloudia ont entamé ce classique du championnat national en force. Se distinguant par un jeu direct, les poulains du coach Amrouche ont pesé sur la défense ententiste. 15’, Héritant d’un balle en profondeur de la part de Bendebka, Nekkache élimine facilement Nemdil, avant de pénétrer dans la surface. Sa balle est déviée en corner par le portier Zeghba. Après cette action, les joueurs de l’entraîneur Neghiz se sont ressaisis en reprenant l’initiative du jeu à leur compte. Proposant un jeu plus ou moins élaboré, les camarade de Djahnit ont essayé de déstabiliser le bloc défensif adverse par des attaques placées. 25’, le tir lointain de Bakir passe à peine sur la transversale de Chaâl. 29’, l’arbitre de la rencontre Mial accorde un penalty au locaux, suite à une faute de main du latéral gauche Lamara. Bouguelmouna se présente face au gardien du MCA et donne l’avantage à l’ESS. En l’absence d’une réaction concrète de la part de leurs homologues, les joueurs de l’Entente ont continué à pousser. Dans les arrêts de jeu de ce premier half, Bouguelmouna manque de peu de signer un doublé, d’un joli heading. Il contraint Chaâl à la parade pour sortir le cuir en corner. De retour des vestiaires, les Algérois ont passé la vitesse supérieure. Avec l’incorporation de Souibah, le MCA a affiché de véritables intentions offensives. Toutefois, manquant visiblement d’inspiration dans l’élaboration de leurs assauts, les camarades de Derrardja ont trouvé d’énormes difficultés à prendre le dessus sur la défense adverse. En prenant de plus en plus de risques, ils se sont exposés aux contres des Sétifiens, qui se sont procuré les occasions les plus franches. 60’, la balle de Bouguelmouna est sortie sur la ligne par Lamara, alors que Chaâl était battu. 66’, Draoui s’appuie sur Gacha, avant de tenter le tir croisé. Le cuir est passé tout près du cadre. 71, Bouguelmouna ne parvient pas à reprendre, au point de penalty, le centre de Ferhani. Ce n’est que partie remise, puisque Bouguelmouna parvient à doubler la mise à la 83e minute de jeu. Idéalement servi au point de penalty par Djabou, l’attaquant de l’ESS ne trouve aucun mal à prendre le dessus sur le portier du MCA. Il scelle ainsi le sort de cette rencontre. Une victoire logique des locaux, qui ont très bien su gérer les moments forts de cette confrontation.

Rédha M.