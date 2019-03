M. Messahel reçoit le ministre roumain des Relations avec le Parlement

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a reçu le ministre roumain des Relations avec le Parlement, Ilie Viorel avec qui il évoqué les relations bilatérales et les voies de leur renforcement.

Cette visite "fait suite à celle du ministre des Affaires étrangères roumain en Algérie", a indiqué M. Messahel à l'issue de cet entretien, ajoutant que les discussions ont porté sur "les relations bilatérales, d'autant que la Roumanie assure, actuellement, la présidence tournante de l'Union européenne jusqu'au mois de juillet prochain". Outre l'examen de tous les dossiers de coopération et les voies de son renforcement, notamment dans le domaine de l'économie et du commerce, l'entretien a été l'opportunité "d'évaluer les relations bilatérales qui datent d'avant l'indépendance", a-t-il encore ajouté.

Après avoir rappelé la visite, la semaine dernière, d'hommes d'affaires roumains en Algérie, le ministre a fait savoir que l'audience a permis, également, l'examen de la situation dans la région et le rôle de l'Algérie dans sa stabilité, en sa qualité de pays méditerranéen, ayant de "solides relations" avec l'UE. A ce propos, le chef de la diplomatie algérienne, a indiqué que le ministre roumain des Relations avec le Parlement a été informé de la vision de l'Algérie concernant la situation au niveau de son voisinage régional. Pour sa part, M. Ilie Viorel, a mis en avant l'importance de la préservation de la stabilité et de la sécurité en Méditerranée, d'autant que son pays assure, actuellement, la présidence tournante de l'UE, saluant le rôle de l'Algérie sur ce plan et dans la lutte contre la migration clandestine.