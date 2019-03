relance du tourisme domestique dans le Sud : Un pivot du développement local

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a mis l'accent, jeudi depuis Djanet, sur la nécessaire relance du tourisme domestique, notamment dans les régions sud , et ce, eu égard à "la rentabilité économique de ce secteur stratégique". Lors d'une rencontre avec les responsables des agences de voyage et de tourisme, le ministre a appelé à "mettre à profit les potentialités naturelles que recèlent les régions sud en vue de relancer le tourisme domestique, considéré comme un secteur pivot pour la concrétisation d'un développement économique local et national et pour la diversification de l'économie hors hydrocarbures". Soulignant que la wilaya d'Illizi avait enregistré, depuis le début de la saison du tourisme saharien, l'entrée de 17.000 touristes, dont 4.000 étrangers", M. Benmessaoud a expliqué l'augmentation du nombre des touristes dans la région, par "le rétablissement de la sécurité et de la stabilité". Par ailleurs, il a mis l'accent sur l'importance de la restauration des anciens ksour de la région et leur aménagement en espaces d'accueil, en oeuvrant à l'amélioration des prestations, la création de restaurants et de lieux de divertissement. A cette occasion, le ministre a donné des orientations axées sur l'impérative augmentation des capacités d'hébergement ", faisant part de "la prochaine révision de l'arrêté interministériel relatif à l'hébergement des touristes dans le sens de la généralisation de cette formule". Cette rencontre a été également l’occasion de rappeler les projets touristiques approuvés au niveau national, s'élevant à 2.200 projets, dont 900 en cours de réalisation. Pour ce qui est de l'artisanat, M. Benmessaoud a plaidé pour la création d'espaces de commercialisation, notamment au niveau des établissements touristiques et des aéroports. Dans ce sens, il s'est engagé à réunir "toutes les facilitations" au profit des agences de tourisme, outre "la simplification des formalités d'octroi de visas aux étrangers, et ce, en coordination avec les instances concernées", a-t-il assuré. 12 nouveaux investisseurs "ont déposé leurs dossiers pour entamer la réalisation de projets en vue de rattraper le déficit en matière d'hébergement dans la région, a-t-il fait savoir, soulignant la disposition de son département et des autorités locales à assurer l'aide nécessaire à ces investisseurs.

Coopération algéro-saoudienne dans le tourisme

M. Benmessaoud, a plaidé, mercredi lors de l'audience qu'il a accordé à l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, Abdelaziz Ben Ibrahim Hamad El-Omairini, pour l'importance du renforcement et de la promotion des relations bilatérales. Les deux parties se sont félicité des relations privilégiées ,soulignant l'attachement des dirigeants des deux pays à ériger le niveau des relations de coopération M. Benmessaoud a mis l'accent sur l'importance d'œuvrer en vue de renforcer et promouvoir ces relations afin d'établir des fondements solides à même de concrétiser la coopération bilatérale dans les domaines du tourisme et de l'artisanat. Il a appelé également à la création de nouvelles opportunités, notamment dans le domaine de l'investissement en tourisme et hôtelier ainsi que la création de programmes pour la concrétisation des objectifs en véritable partenariat sur terrain Pour sa part, l'ambassadeur a souligné "l'importance de relancer les relations algéro-saoudiennes, basées sur le respect mutuel ainsi que la nécessité d'ériger les relations économiques au niveau des relations politiques".Par ailleurs, le diplomate saoudien a fait état de l'intérêt des investisseurs saoudiens de venir s'investir en Algérie, notamment dans le domaine du tourisme et de l'artisanat".