Aujourd’hui à 20h : JS SAOURA – SIMBA SPORTS CLUB

La JS Saoura jouera, ce soir, un très important match en Ligue des champions africaine (LDC), face à l’équipe tanzanienne de Simba Sports Club. Important par le fait que les Bécharis, qui occupent actuellement la 3e place du groupe, avec 5 points, auront l’opportunité de devancer au classement leur adversaire du jour, 2e du groupe avec 6 points, et ainsi monter à la 2e place, pour espérer, au terme de la phase des poules, s’emparer de l’une des deux premières places du groupe, synonyme de qualification aux quarts de finale de la LDC.

C’est déterminés et hypermotivés, que les poulains de Karim Zaoui aborderont la rencontre de ce soir, car l’enjeu est de taille. Trois points de plus, en cas de victoire, leur permettront d’entrevoir la qualification sous de bons auspices, avant le décisif et très attendu dernier match du groupe qu’ils livreront, samedi prochain 16 mars au Caire, face au grand Al Ahly, leader actuel du groupe avec 7 points, avant son match d’aujourd’hui contre le Vita Club de Kinshasa.

Yahia-Chérif et ses coéquipiers tiennent aussi à laver l’affront subi devant le Simba Sports, avec le cinglant (3-0) pris à Dar Es-Salem.

C’est une motivation supplémentaire, même si, comme l’a bien fait savoir le coach Zaoui, il faut rester bien concentré, solide et solidaire jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre. Le staff technique pourra compter sur l’essentiel de son effectif en la circonstance. Il a bien préparé l’équipe sur tous les plans, pour qu’elle soit à la hauteur du rendez-vous. D’ailleurs, la direction du club a mis l’équipe dans les meilleures conditions sur tous les plans, pour lui permettre de préparer ce rendez-vous de la meilleure des manières. La rencontre s’annonce difficile, car l’adversaire ne se déplacera pas à Béchar en victime expiatoire. Habitués aux joutes continentales, les Tanzaniens affichent eux aussi leur détermination, et ils ne manqueront pas d’en découdre avec les Sudistes. Toutefois, on estime que Bekakchi and Co ont les moyens de sortir victorieux de cette rencontre à enjeu. De leur côté, les supporters de la JSS ont promis de venir nombreux au stade, pour prêter main-forte à leur équipe favorite, qui représente le football algérien et qui aura bien besoin de leur soutien. On espère voir une belle équipe de la JS Saoura, avec une belle victoire à l’issue des 90 minutes du match, avec en perspective une possible qualification aux quarts de finales de la LDC, dont le tirage au sort est programmé pour mercredi 20 mars prochain.

Mohamed-Amine Azzouz