SAFAV Mercedes Benz de Tiaret : Lancement de la phase montage à 100% début avril

La Société algérienne de fabrication de véhicules (SAFAV) de Mercedes Benz à Ain Bouchekif se lancera début avril dans la phase de montage à cent pour cent, a annoncé le directeur de production de SAFAV, Zine El Abidine Mostefaoui. Ce dernier a indiqué, lors d’un forum sur le développement de la sous-traitance industrielle, que SAFAV-MB d’Ain Bouchekif a formé 120 travailleurs dont des techniciens, techniciens supérieurs et ingénieurs dans les domaines de l’électromécanique et de la maintenance industrielle pour les employer dans 19 nouvelles stations de production dont le nombre atteindra un total de 35 stations de chaîne de production. La société intégrera, début de cette prochaine phase et après une première phase de montage à 50 %, un robot pour installer et joindre différents vitrages de véhicules au sein de l’usine.

Cette phase concernera le montage de différentes parties intérieures du véhicule dont les accessoires et le vitrage. La troisième phase de traitement de la toiture et de la peinture est prévue en 2022, alors que la dernière étape d'assemblage par soudure au laser est attendue pour 2025. Abordant le volet sous-traitance, M. Mostefaoui a précisé que SAFAV-MB d’Ain Bouchekif a conclu des conventions dans ce domaine avec 12 entreprises, six sociétés étrangères de Turquie, France et d'Italie et six locales. Certaines ont reçu l’agrément du partenaire technologique Daimler et les autres un agrément au niveau local pour ce qui est des domaines de l’électricité auto, l’acier, le caoutchouc, le bois, le polyester et le verre. Les participants au forum, organisé par la Chambre de commerce et de l’industrie de la wilaya de Tiaret ont porté sur l’établissement d’une feuille de route pour les sociétés de sous-traitance implantées dans la wilaya.