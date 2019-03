Trois ministres devant les députés

Gelé pour des raisons techniques

Le projet de production d'un film sur la vie du fondateur de l'État algérien moderne, l'émir Abdelkader, est toujours d’actualité. C’est ce qu’a affirmé le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi. Répondant à une question d'un député, lors d'une séance plénière de l'Assemblée populaire nationale (APN), le ministre a, cependant, fait savoir que le compte consacré au financement de cette œuvre cinématographique est gelé jusqu'à nouvel ordre. «Ce projet, confié au début à l'Agence algérienne du rayonnement culturel (AARC), a été gelé, pour des raisons techniques et logistiques liées principalement au scénario et au décor», a-t-il expliqué. M. Mihoubi a rappelé que le projet a été relancé en 2011et financé par l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (ONDA), à hauteur de 2 milliards DA. «Le projet du film sur l'émir Abdelkader sera maintenu jusqu'au déblocage des fonds, pour la production d'un grand film qui serait à la hauteur de cette figure historique», a-t-il dit.

Aussi, le ministre a rappelé qu’un acte notarié a été établi entre l'AARC, et le producteur franco-américain portant sur le montant affecté au réalisateur et au producteur pour la réalisation de ce film. Par ailleurs, et pour ce qui est des procédures à suivre pour la restauration de la mosquée Sidi Ghanem, dans la wilaya de Mila, M. Mihoubi a annoncé que son département avait débloqué récemment une enveloppe estimée à 140 millions DA pour la restauration de ce monument historique, deuxième ancienne mosquée d'Afrique et du Maghreb.

«Après la levée du gel sur l'opération de restauration de cette mosquée, un bureau d'études algérien a été chargé de l'élaboration d'une étude qui est déjà en cours», a-t-il dit. Il y a lieu de dire que la mosquée Sidi Ghanem, érigée sur les vestiges d'une église romaine par le compagnon du Prophète (QSSSL), Mohadjer Abu Dinar, en 59 hégire (678 Apr JC), est l'une des plus vieilles mosquées d'Afrique remontant aux conquêtes musulmanes en Afrique du Nord.

S. A. B. C.