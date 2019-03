8 Mars : Journée internationale des femmes

Lorsqu’on a décidé de dresser le portrait d’une femme active, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale des femmes, en dépit du nombre des femmes répondant à ce profil — et l’on avait l’embarras du choix —, notre dévolu s’est porté sur une jeune journaliste de la chaîne TV privée Ennahar, Melle Ghalmi Ghania, détentrice d’une licence et d’un master en communication et relations publiques, spécialité médias et société,

obtenus à l'université de Mostaganem en 2012.

Son père étant lui aussi écrivain, l’adage « bon sang ne saurait mentir » s’est vérifié à plus d’un titre et à la question des circonstances qui l’on incitée à choisir le métier de journaliste, elle nous dira d’une façon affable que «c’est une grande question».

«Je n’avais pas l’idée précise de devenir journaliste, mais j’ai

toujours aimé écrire et c’est pour celà que j’ai opté pour l’audiovisuel. À la première occasion, sans réfléchir un seul instant, je me suis dit que le journalisme serait un métier qui me permettrait de couvrir différents sujets, cela me permettait de satisfaire aussi ma curiosité».

Des propos qui en disent long sur cette journaliste qui, en dépit de son jeune âge, s’est rendue compte que c’était bel et bien ce qu’elle aimait faire.

En tant que femme journaliste travaillant dans un monde majoritairement d’hommes, elle dira que cette situation ne la dérangeait guère car, ajoutera-t-elle, je croyais en mes potentialités et être parmi mes confrères était un atout majeur pour apprendre et améliorer mes performances dans ce domaine. «Je crois dur comme fer qu’il y a de la place pour les femmes dans le monde du journalisme», précise-t-elle.

En parlant de sa courte expérience en tant que journaliste dans la mesure ou presque tous ses confrères et consœurs, en majorité, sont plus âgés qu’elle, cela ne l’effraie pas outre mesure ; elle trouve que c’est normal de s’en accommoder et a plus de facilités à connecter avec eux car il y a une espèce de respect, une prise de conscience qui s’est faite tranquillement au fil des années. Quand les amis de mon âge me voient courir avec ma caméra attachée à mon épaule pour couvrir les actualités de la wilaya de Mascara, je ne tiens pas compte des «qu’en-dira-t-on». Mlle Ghania est aussi consciente de l’impact de la presse électronique et des réseaux sociaux sur le net et ne s’en tient qu’aux faits et informations fiables provenant de sources concordantes, loin du sensationnel.

Il faut faire attention aussi quand on est journaliste de bien vérifier la provenance des informations. La jeune journaliste a muri au fil des quelques années et a maintenant le réflexe de procéder aux vérifications qui s’imposent pour gagner en objectivité, condition sine qua non dans le traitement des informations d’où qu’elles proviennent.

Le journalisme, pour elle, est un métier compétitif. Il n’y a pas beaucoup de place et la capacité d’un journaliste à couvrir différents sujets est la compétence de base. Ghania, de l’avis de tous, le fait admirablement bien. Non-seulement elle est à la hauteur de ce travail là, mais aussi celle de se démarquer en s’aventurant dans les régions les plus reculées de la région de Béni-Chougrane couvrant des sujets divers. C’est un univers vraiment palpitant qui la met en contact directe avec la population. Elle est à l’écoute de leurs préoccupations, un porte-voix pour ce qui n’en ont pas.

«C’est ce qu’elle aime beaucoup», nous confie-elle, une attirance spéciale pour les sujets sociaux, notamment ceux qui touchent les classes défavorisées.

Elle garde de bons souvenirs de ses reportages sur terrain dans les 47 communes que compte la wilaya de Mascara. Il y avait de la gentillesse, de la générosité et de la bonté de cœur dans la population qui l’avait vraiment surprise.

Elle ne nous cache pas que parfois c’est très difficile de répondre aux exigences de la chaine TV pour qui elle travaille. Des fois, en tant que journaliste, elle est amené à traiter des sujets sur lesquels elle n’a aucune information avec seulement une heure ou deux pour envoyer son reportage.

La plus grande qualité que peut avoir un journaliste, à ses yeux, demeure incontestablement, la volonté farouche de «dénicher» l’information où qu’elle se trouve pour informer les lecteurs qui ont le droit de savoir. «Un vrai challenge, une course contre la montre», ne manquera-t-elle de nous faire savoir en substance. Ghalmi Ghania est un exemple à suivre. S’impliquer dans ce métier, avoue-t-elle, lui procure beaucoup de joie et lui fait permet de découvrir d’autres horizons. Pourtant le journaliste est une figure qu’on adore ou qu’on déteste. Haï ou idéalisé, cette ambivalence des sentiments vis-à-vis du journaliste, Ghania en est consciente et la motive davantage dans son métier, qu’elle aime par dessus tout.

A. Ghomchi