Protection civile : Augmenter l’efficacité opérationnelle

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a présidé, jeudi dernier, la cérémonie de sortie de deux nouvelles promotions de la Protection civile, à l’Unité d’intervention de la Protection civile de Dar El-Beida.

La cérémonie qui s’est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, en sus des autorités locales et militaires, a vu la promotion de pas moins de 3.025 éléments de la Protection civile, dont 685 lieutenants, 1.524 sous-lieutenants licenciés et 816 sous-lieutenants ayant le diplôme d’étude universitaire appliqués, composant la 16e promotion de grade lieutenant et de la 48e promotion de grade sous-lieutenant.

A cette occasion, les femmes n’étaient pas en reste puisqu’un hommage particulier leur a été rendu. En tout, elles sont 81 femmes, tous grades confondus, à avoir été promues au même titre que leurs collègues hommes. Il s’agit dans les détails de 21 lieutenants, 26 sous-lieutenants (licenciées) et 34 sous-lieutenants ayant le Diplôme d’étude universitaire appliqués (DEUA).

La direction générale de la protection civile a choisi, cette fois, le nom de l’ancien directeur général de cette corporation, Mohamed Benaïssad, pour baptiser ces deux promotions qui rejoindront à l’issue de leur promotion, les effectifs de ce corps constitué dont la notoriété et l’efficacité a dépassé les frontières nationales.

M. Bedoui, accompagné du directeur général de la protection civile, M. Boualem Boughlef, a effectué la revue des carrés des promotions sortantes qui ont exécuté la passation des couleurs nationales avec la promotion entrante. Le ministre a également déposé une gerbe de fleurs et observé une minute de silence à la mémoire des martyrs du devoir. Les personnalités présentes ont procédé à la remise des grades et des diplômes aux lauréats et aux majors de promotions. La cérémonie a été suivie par l’exécution, par des sapeurs pompiers, de plusieurs exercices de simulation d’interventions pour le sauvetage de personnes.

Au chapitre de l’application de la modernisation de la protection civile, notamment la ressource humaine, il a été procédé en 2018 à la création de 2.600 nouveaux postes, dont 50 pour les femmes. Un recrutement qui permettra de renforcer les unités d’intervention de la protection civile à travers l’ensemble du territoire national et élever le niveau de la couverture nationale. Intervenant auprès de la presse, en marge de la cérémonie, le colonel Farouk Achour, Directeur de l’information et des statistiques de la protection civile, a souligné que les nouvelles promotions représentants plus de trois mille agents vont automatiquement augmenter l’efficacité de leurs unités opérationnelles à travers le territoire national par un encadrement technique. "La formation que nos éléments ont reçue répond aux besoins de notre corps afin d’assurer une bonne couverture et une maîtrise totale de l’ensemble des risques", a-t-il précisé.

Lors de la cérémonie, les représentants de ce corps constitué ont mis en avant les efforts déployés par les sapeurs pompiers pour la protection des personnes et des biens, les agents de la protection civile ont effectué en 2018 plus d’un million d’intervention, ce qui représente une moyenne de 3.000 interventions sur terrain/jour et 125 interventions chaque heure et une intervention toutes les 34 secondes.

Il est souligné également que le nombre d’interventions en 2018 a augmenté de 11.937 par rapport à 2017. Il a aussi été enregistré durant la période de référence, pas moins de 54.241 accidents de la circulation ayant causé le décès de 1.779 personnes et des blessures à 65.959 autres. Des incidents au cours desquels les services de la protection civile ont toujours répondu présents !

Mohamed Mendaci