Feuille de route du président Bouteflika : Concrétiser les réformes

Le secrétariat général de l'Organisation nationale des enfants de chouhada (ONEC) a salué, jeudi, la feuille de route présentée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le jour du dépôt de son dossier de candidature au niveau du Conseil constitutionnel pour la prochaine présidentielle du 18 avril, la qualifiant d'«initiative visant la concrétisation des réformes, des aspirations et des changements», indique un communiqué de cette organisation. L'ONEC a précisé, dans un communiqué rendu public, à l'issue de sa réunion d'urgence présidée par son secrétaire général, Tayeb Houari, pour examiner la situation politique du pays et les marches pacifiques enregistrés, ces derniers jours, à travers plusieurs wilayas, que «l'ONEC a de tout temps appelé à la continuité en vue de préserver la République tracée par nos glorieux chouhada et moudjahidine».

«La feuille de route présentée par Son Excellence le Président de la République, le moudjahid Abdelaziz Bouteflika, se veut une initiative pour la concrétisation des réformes, des aspirations et des changements soulevés durant les marches, et ce à travers la tenue d'une conférence nationale consensuelle à laquelle nous allons prendre part avec toutes les parties concernées». À ce propos, le secrétariat général de l'ONEC a «salué le peuple algérien, jaloux de son pays et de ses acquis, qui étaient le fruit des efforts consentis dans tous les domaines», appelant tout un chacun à préserver ces acquis novembristes... ». Il a salué également «l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), et tous les corps de sécurité qui veillent sans relâche à la protection du pays et du citoyen... ».