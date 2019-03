Le Premier ministre français : « L’Algérie est un pays souverain »

«L'Algérie est un pays souverain, et c'est aux Algériens de décider de leur avenir politique», a déclaré, mercredi soir, le Premier ministre français, Edouard Philippe, affirmant ne pas être «indifférent» face à l'actualité nationale en rapport avec la présidentielle du 18 avril prochain. «L'Algérie est un pays souverain, c'est donc aux Algériens et aux Algériens seuls, qu'il revient de prendre les décisions en matière de leur avenir politique», a souligné le Premier ministre français, sur la chaîne d'information continue, BFMTV, assurant «respecter pleinement la souveraineté du peuple algérien». Se défendant que la France soit «prudente» à l'égard des manifestations populaires en Algérie réclamant le changement, il a soutenu que celle-ci «est la voisine» de l'Algérie dont elle est liée par «un lien historique, intense, complexe, passionné, mais incontestable». «Nous n'avons aucune indifférence à l'égard de ce qui se passe en Algérie, mais nous ne voulons nous livrer à aucune ingérence. Et je pense que c'est la moindre des choses, alors que le processus est en cours», a conclu Edouard Philippe.