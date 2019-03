Partis, syndicats et personnalités : Rejet de toute ingérence étrangère

Des partis d'opposition, des représentants de syndicats autonomes et des personnalités nationales ont opté, jeudi lors d'une réunion, pour l'adoption de solutions algériennes devant satisfaire les revendications populaires, rejetant toute ingérence étrangère dans les affaires internes de l'Algérie. Les participants à cette réunion de concertation ayant regroupé 15 partis politiques, 4 syndicats autonomes des travailleurs, des personnalités nationales, des militants politiques et des académiciens, ont appelé à «entrer dans une phase permettant la préparation d'un climat et d'un cadre légal devant réunir les conditions nécessaires pour ancrer la liberté du peuple à choisir», rejetant «toute forme d'ingérence étrangère dans les affaires internes de l'Algérie». À l'issue d'une réunion de plus de 5 heures, les participants ont mis en garde, également, contre «les appels malveillants émanant de l'extérieur du pays», soulignant l'impératif d'«accompagner le mouvement populaire pacifique portant les valeurs authentiques du peuple algérien, et reflétant, également, ses profondes aspirations à la liberté pour réaliser ses objectifs visant le parachèvement du processus de l'indépendance et l'ancrage des valeurs novembristes». Réunis au siège du parti Talai’e El-Hourriyet, les mêmes participants ont plaidé pour «l'adoption de solutions algériennes en vue de satisfaire les revendications populaires». Outre le retrait du moudjahid Lakhdar Bouargaâ et du politicien Karim Tabou, cette rencontre a été marquée par des différends et des échanges d'accusations entre des militants politiques et des représentants de certains partis politiques quant aux réactions de ces formations politiques vis-à-vis du dernier mouvement populaire.