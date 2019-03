Marches populaires : Aucun dérapage

Pour le 3e vendredi de suite, des centaines de milliers de citoyens ont manifesté dans le calme à travers le pays, pour revendiquer le changement du système, encadrés, faut-il le souligner, par un important dispositif sécuritaire.

Comme c’était le cas dans la capitale, où des marées humaines se sont regroupées dès la fin de la prière du vendredi dans les principales artères du centre-ville et autres places publiques. Aux cotés des slogans connus, ils n’ont pas hésité à réaffirmer le caractère pacifique de ces manifestations, à travers les «Silmiya, silmiya» ou encore «Djeich, chaâb, khawa khawa». Ainsi, de la rue Didouche-Mourad à la place Audin, et de la place du 1er-Mai à la Grande-Poste, des processions impressionnantes se sont formées tout au long de l’après-midi. Drapés pour beaucoup d’entre eux de l’emblème national et des écharpes aux couleurs algériennes, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes ont battu le pavé. Dans les balcons des immeubles, on observait beaucoup de drapeaux algériens accrochés. Ne passant pas inaperçues, les femmes ont volé la vedette, lors de ces marches, d’autant que ce vendredi est spécial puisqu’il coïncide avec le 8 mars, la Journée internationale des femmes. Un grand nombre de citoyennes ont de ce fait offert des roses aux forces de police, dans un geste fort qui symbolise l’état d’esprit dans lequel se déroulent ces manifestations. Et encore une fois, les manifestants ont fait preuve d’un sens de civisme élevé, réussissant le pari de marcher dans une ambiance bon enfant, alors qu’un hélicoptère de la Sûreté nationale ne cessait de survoler la capitale depuis la matinée.