Gendarmerie nationale : un parcours exceptionnel

La Gendarmerie nationale a tenu à marquer, jeudi, la célébration de la Journée internationale des femmes, à travers l’organisation, au siège du commandement à Chéraga (Alger), d’une cérémonie en l’honneur des femmes, relevant de la même institution et des journalistes issues de différents supports médiatiques. Dans son allocution, le Commandant de la GN a mis en avant le parcours «exceptionnel» des femmes qui ont grandement contribué à la glorieuse guerre de la Libération algérienne et à l’édification du pays, après l’indépendance. «Notre pays célèbre chaque 8 mars la Journée internationale des femmes, et le commandement de la Gendarmerie nationale tient à marquer cet événement par l’organisation de cette cérémonie symbolique en l’honneur des femmes relevant de cette institution, en guise de reconnaissance pour leur efforts consentis au quotidien dans l’accomplissement de leurs nobles missions», a souligné le général major Ghali Belkecir, qui souligne la place qu’occupe la gent féminine en tant qu’acteur «essentiel» dans le développement. «Je tiens à exprimer mon admiration pour les efforts consentis, chacune dans son domaine et dans sa spécialité», a-t-il ajouté.

Il souligne, au passage, l’importance de cette journée qui constitue, selon ses termes, une occasion pour commémorer le combat historique des femmes à travers le monde pour la promotion de leurs droits socioprofessionnels et leur persévérance à travers différentes étapes de l’histoire à atteindre cet objectif. Pour le général Belkecir, la femme algérienne a toujours bénéficié du plus grand respect, notamment pour ses sacrifices durant la Révolution nationale. «Cette journée constitue une belle opportunité, pour rendre hommage à la moitié de la société pour son courage, ses combats et sa détermination dans la guerre de Libération nationale», a-t-il souligné. Poursuivant ses propos, il a rappelé le rôle crucial joué par les femmes, en l’occurrence les moudjahidate, pour leur combat dans le mouvement de résistance nationale, couronné, en 1962, par la victoire de la Révolution de Novembre 1954, contre l’occupation étrangère et le recouvrement de l’indépendance nationale. Le commandant de la Gendarmerie nationale a saisi cette occasion, pour mettre la lumière sur la contribution de la femme algérienne dans construction et l’édification de l’Algérie, ainsi que la consolidation de la paix, de la sécurité et de la stabilité du pays. Il a, également, évoqué la véritable vocation des femmes en tant qu’éducatrices de générations montantes responsables d’assumer leurs missions vis-à-vis de la nation, tout en souhaitant à toutes les femmes les meilleurs vœux à cette occasion. Cette sympathique cérémonie a été rehaussée par la présence de hauts cadres du commandement de la Gendarmerie nationale, et des cadeaux symboliques ont été remis aux femmes présentes.

Kamélia Hadjib