DGSN : Plus de 10% d’éléments féminins

Le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelkader Kara Bouhadba, a fait état, jeudi, de plus de 10% d'éléments féminins dans les corps de la Sûreté nationale. S'exprimant, lors d'une cérémonie célébrant la Journée internationale des femmes, organisée au Centre des sports et loisirs de la Sûreté nationale à Baïnem (Alger), M. Bouhadba a passé en revue le processus d'adhésion des femmes algériennes aux corps de la police, lancé en 1973, avec la sortie de la première promotion composée de 50 inspectrices de police, a indiqué un communiqué de la DGSN. «Les éléments féminins représentent actuellement plus de 10% de l'ensemble des corps de la Sûreté nationale», a-t-il précisé. À cette occasion, le DGSN a salué «la capacité de la policière algérienne à s'imposer au sommet de la Sûreté nationale, occupant ainsi les plus hauts postes à responsabilités et donnant le plus bel exemple de sacrifice pour l'Algérie», appelant les éléments féminins de la DGSN, tous grades et corps confondus, à «accomplir un travail sérieux, à rester attachés aux valeurs nationales, à s'adapter aux exigences de la modernité et à être fiers d'appartenir à une Police professionnelle ayant la science pour référence et la compétence pour appui». La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, et de plusieurs membres du gouvernement, de cadres de la DGSN, de moudjahidate, de journalistes et de représentantes du mouvement associatif. Elle a été marquée par la distinction des ministres de l'Éducation nationale et de l'Environnement et des Énergies renouvelables, respectivement Nouria Benghabrit et Fatma-Zohra Zerouati, ainsi que de sénatrices, de moudjahidate, d'éléments féminins de la Sûreté nationale, de retraitées, de représentantes des différents corps de sécurité, de journalistes, d'artistes, de représentantes de la société civile et du mouvement associatif, outre des sportives, «car ayant contribué à donner une belle image de la femme algérienne dans divers domaines».