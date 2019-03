Formation professionnelle : Améliorer les conditions socioprofessionnelles

«Je tiens à exprimer ma joie de participer avec vous pour la célébration de la Journée internationale des femmes, qui constitue une halte pour évaluer les réalisations de la femme algérienne dans différents domaines.» C’est en ces termes, que le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels s’est adressé à l’assistance fort nombreuse composée de femmes relevant du secteur.

Lors d’une cérémonie, organisée, jeudi, à l’Institut national de la formation et de l’enseignement professionnels (INFEP) d’El-Biar, le ministre a indiqué que cette journée est une occasion de réunir la famille du secteur pour célébrer le 8 mars, une date historique qui détermine le long parcours des femmes pour la reconnaissance de leurs droits, l’amélioration de leur conditions socioprofessionnelles et la consolidation de leur rôle dans la société.

Il a, à ce propos, évoqué les efforts consentis par l’État, en vue de garantir à la femme, une meilleure insertion dans le monde du travail et promouvoir sa participation dans la vie politique, à travers la législation et l’organisation.

«Des stratégies ont été mises en place, et de nombreuses actions ont été entreprises, ces dernières années, pour confirmer davantage le place de la femme en tant qu’acteur de développement économique et social», a souligné le ministre, ajoutant que le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a accordé un intérêt tout particulier à la promotion de la femme pour atteindre la place qui lui sied. «La promotion de la femme algérienne a atteint un point de non-retour, grâce aux nombreuses décisions prises en sa faveur», a noté M. Mebarki, citant, entre autres, la lutte contre toutes formes de violence à l’égard des femmes, en assurant leur protection, la révision de la loi sur la famille, la consécration de l'égalité des chances entre les deux sexes et l'élargissement de sa représentation au sein des Assemblées élues.

Le ministre a également évoqué la constitutionnalisation des droits des femmes dans le Texte fondamental de 2016.

Le ministre a, dans le sillage, fait savoir que plus de 300. 000 filles se sont inscrites dans différentes filières, durant les cinq dernières années, pour suivre un parcours de la formation et de l’enseignement professionnels, sur un total de 650.000 stagiaires. «Ce qui constitue un véritable acquis pour les femmes et le secteur qui continue à déployer tous les moyens pour assurer un système de formation performant, qui répond aux exigences, en vue d’acquérir compétences et métiers, et trouver un emploi», a-t-il affirmé.

La cérémonie a été une occasion pour honorer des nombreuses femmes occupant différents postes au sein des établissements de la Formation professionnelles au niveau des 48 wilayas . Une exposition des produits d’artisanat, habits traditionnels, poterie et bijoux, gâteaux et tapis confectionnés par des mains purement algériennes, a été organisée, en marge de cette rencontre.

Kamélia Hadjib