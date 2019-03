Tomber de rideau sur le festival du film amazigh : Retour sur un événement à promouvoir

Après 5 jours de compétition et de projections plein écran, le rideau est tombé, l’après-midi de lundi dernier, sur la 17e édition du festival national culturel du film amazigh (FNCFA), avec la remise des prix aux films primés, dont la plus haute distinction de ce festival, l'Olivier d'or.

Comme la précédente, cette édition a vu, elle aussi, la non attribution de l’olivier d’or du meilleur long métrage par le jury de ce festival, présidé par Said Oulmi, qui a jugé que les films de cette catégorie en compétition, au nombre de quatre, ne présentent pas de qualités requises pour l’obtention de ce prix. Le jury, faut-il le dire, a été implacable dans son verdict. «Décerné l’olivier d’or à un des quatre longs métrages ne rend pas service ni au festival ni à la production cinématographique», a déclaré le président de jury, tout en faisant savoir qu’«aucun des quatre films n’a réussi à faire l’unanimité auprès du jury du fait que les œuvres présentées ont été faibles sur bien des points, notamment sur le plan du scénario, de la technique et bien d’autres critères retenus par le jury». Concernant les autres films en compétition, le jury a décerné des prix spéciaux du jury aux films «Tamacahut N Selyuna» de Aziz Chemloul (long metrage), «Tayemmat» de Omar Amroun et «celui qui brule» de Slimane Bounia (courts metrages). Pour ce qui est de la catégorie documentaire, la mention spéciale du jury a été décernée au réalisateur Djamel Bacha, pour son documentaire gestion des déchets de Bouzeguène, alors que le prix de l’olivier d’or a été attribué pour deux réalisateurs, respectivement Abderazak Larbi Cherif pour son film documentaire sur la JSK «Asmi I Terbah» et Mokrane Ait Saada pour son film «Juba II ». Le prix de l’olivier d’or du meilleur film d’animation a été attribué à Rabah Khettabi pour son film «Ighallen Idduklen», tandis que le prix du public pour la meilleure fiction a été décerné par le public du festival à «Isegmi N’Tayri» de Bedjnah Lounes. Les prix de la meilleure interprétation féminine et masculine est revenu respectivement à l’actrice Fetta Hocini, pour son interprétation dans le film « Isegmi N’Tayri » aux jeunes acteurs Nacim Khelladi et Dilem hakim, dans les rôles qu’ils ont campés, respectivement, dans les films « le Rival » et « le Choc». La cérémonie de clôture de cette 17e édition a été présidée par le wali de Tizi-Ouzou, Abdelhakim Chater, et le secrétaire général du ministère de la culture, Smail Oulebsir, en présence des représentants de l’APW ainsi que des directeurs de l’exécutif de la wilaya. Dans son allocution, Smail Oulebsir, représentant personnel du ministre de la culture, a mis en exergue la détermination des pouvoirs publics à poursuivre le soutien de la culture en général et le cinéma algérien en particulier. Il a également invité les professionnels à s'investir davantage dans la production et la promotion du cinéma. La directrice locale de la culture, Nabila Goumeziane, a pour sa part rendu unvibrant hommage à toute la famille artistique notamment les participants (réalisateurs, producteurs, acteurs de différents métiers du cinéma, intervenants aux conférences et à l'atelier d'écriture, et tous ceux qui étaient là durant cette édition), plus particulièrement les membres du jury et à leur tête Said Oulmi. Elle aussi félicité les lauréats des différents prix tout en leur souhaitant une belle carrière et en les assurant de leur disponibilité à les accompagner. La directrice de la culture a également exprimé des hommages les plus chaleureux à Amar Tribèche, commissaire de ce festival, ainsi qu'aux membres du commissariat, personnel et travailleurs du secteur de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou pour les efforts fournis pour la réussite de cette importante manifestation dédiée au cinéma d'expression amazighe et à la culture algérienne. Cette édition a été dédiée aux feux Mouloud Mammeri, Djamel Allam et Youcef Goucem, respectivement écrivain, chanteur et producteur de films.

Bel. Adrar