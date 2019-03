Énergies renouvelables : Pour un développement durable

L’heure est à l’action intersectorielle à l’occasion de la deuxième édition du Salon international de l’environnement et des énergies renouvelables (SIEERA), qui a ouvert ses portes jeudi dernier, au palais des expositions, aux Pins Maritimes (Alger).

La cérémonie d’inauguration de ce Salon a été marquée par la présence de plusieurs membres du gouvernement, dont Djamel Kaouane, ministre de la Communication, Fatma-Zohra Zerouati, ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Abdelkader Bouazghi, ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Mohamed Mebarki, ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Hocine Necib, ministre des Ressources en eau, plusieurs ambassadeurs étrangers accrédités en Algérie, et Abdelkader Zoukh, le wali d’Alger.

Plusieurs conventions et mémorandums d’entente ont été signés déjà au premier jour de ce Salon. La plus importante est celle qui lie dorénavant le ministère de la Communication au ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables pour «la formation de plus de 700 journalistes, en vue du renforcement de leurs capacités en matière de traitement des thématiques relevant du secteur de l’environnement et des énergies renouvelables», a déclaré à cette occasion, le ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane.

Le ministre a exprimé sa «grande satisfaction quant à la réactivité des professionnels du secteur de la communication, vis-à-vis des initiatives visant à promouvoir la sensibilisation médiatique et à l’impératif de contribuer à l’adoption des questions environnementales en tenant compte de tous les aspects ayant trait au développement durable, dans toutes ses dimensions».

M. Kaouane a également estimé que la prise en charge par les professionnels des médias, des problématiques liés à l’environnement «augure de la conscience quant à l’information et à la sensibilisation pour attirer l’attention de l’opinion publique quant aux menaces dues à la dégradation de l’espace environnemental».

Djamel Kaouane : « Favoriser l’émergence d’un réseau de journalistes spécialisés. »

C’est dans ce cadre «que le département de la communication vise à de mettre au point une méthode de travail participative et intersectorielle afin de favoriser l’émergence d’un réseau de journalistes spécialisés, et capable d’influer positivement l’opinion publique et de faire prendre conscience quant aux questions liées à l’environnement, et à l’amélioration des comportement du citoyen dans ce cadre», a ajouté M. Kaouane, qui souligne «la détermination du ministère de la Communication, à la coordination, à la collaboration et à l’accompagnement de tous les acteurs des différents secteurs dans leurs efforts visant à appuyer les capacités nationales en matière de gestion et de la gouvernance environnementale».

Lors d’un point de presse organisé en marge de l’ouverture de ce Salon, la ministre de l’Environnement a souligné l'impératif de promouvoir des partenariats visant à valoriser et à développer les énergies renouvelables, en ce qu’ils «constituent un apport dans le développement durable». Le premier jour de Salon a également vu la signature de plusieurs autres conventions. La première a été conclue avec la Finlande, représentée par l'ambassadrice, Mme Tulla Svinhufvud, portant sur «le partage d’expériences dans le domaine de gestion des déchets, des technologies de production propres, l’économie circulaire, l’éducation et la sensibilisation environnementale et la promotion des énergies renouvelables».

Cette convention "permettra de jeter de nouvelles bases de coopération entre les deux pays et de faciliter la signature de partenariats entre les sociétés finlandaises et algériennes", a affirmé Mme Svinhufvud. Une deuxième convention avec les Pays-Bas représentés par M. Robert Van Embden portant sur «la promotion des énergies renouvelables et la lutte contre les changements climatiques à travers la diminution de l’émission des gaz à effet de serre».

Signature de trois conventions pour la protection de l’environnement et la promotion des énergies renouvelables

L'ambassadeur néerlandais a précisé que cette convention permettrait à son pays de partager avec l'Algérie son expérience en matière de lutte contre les changements climatiques, soulignant que les Pays-Bas, qui souffrent d'une hausse du niveau de la mer à cause du réchauffement climatique, ont réussi à mobiliser l'ensemble des acteurs concernés autour d'objectifs précis afin de mettre un terme à ce phénomène. La ministre a annoncé qu’une autre convention sera signée avec l’Espagne dimanche prochain, «dans le domaine de la protection de l’environnement et le développement durable, la protection des ressources naturelles et la lutte contre la désertification». Organisé par la Société algérienne des foires et exportations (Safex) et le Centre national des technologies de production plus propres (CNTPP), le SIEERA s’impose comme un espace d’échanges pour les 300 acteurs et professionnels du secteur de l’environnement. Pour la découverte des dernières innovations et recherches dans le domaine de la protection de l’environnement et des énergies renouvelables en Algérie et à travers le monde. Placée sur le thème «les énergies renouvelables hors réseau au service d’un développement durable au sud algérien et les zones enclavées», cette deuxième édition qui réunit plus de 140 exposants professionnels et institutionnels, dont la Chine comme invitée d’honneur. Pendant quatre jours le «Sieera 2019» sera rehaussé par des conférences thématiques animées par des experts nationaux et étrangers. Plusieurs conférences seront organisées, avec comme axes fondamentaux la valorisation et le développement des EnR en hors réseau, l’apport de ces énergies dans le développement durable des régions éloignées du Sud, leur rôle dans le développement d’une économie circulaire à travers notamment les filières de valorisation énergétique, et l’économie circulaire dans son volet de gestion intégrée des déchets.

Tahar Kaïdi