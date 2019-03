M. Ouyahia préside une cérémonie en l’honneur des femmes : Nombreux acquis

«La célébration, dans notre pays, de la journée du 8 mars, n'est pas une halte de revendications. C’est beaucoup plus une occasion d'évaluation, qu'une journée revendicative pour la consécration des droits de la femme, en ce sens que les Braves de l'Algérie ont acquis, depuis des siècles, leurs droits à travers leur participation héroïque à tous les combats du peuple algérien.» C’est en ces termes, on ne peut plus significatifs, que s’est adressé le Président de la République aux femmes algériennes, à l’occasion de la célébration du 8 mars, journée internationale des femmes.

En effet, lors d’un message lu en son nom par la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, jeudi dernier, à l’hôtel El Aurassi (Alger), au cours d’une cérémonie présidée par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, en présence notamment du président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, et des membres du gouvernement, le Chef de l’Etat a rappelé les «nombreux acquis» arrachés par la femme en Algérie et soutenu que notre pays peut s'enorgueillir aujourd'hui d'avoir ouvert «largement» le champ politique à ses femmes qui occupent désormais une place de «choix» dans les assemblées élues, y compris au Parlement.

Affirmant avoir «veillé personnellement» à ce que le 8 mars soit une journée de célébration partagée avec ses «sœurs algériennes» en reconnaissance du «fort et inestimable» appui qu'elles apportent depuis son accession au pouvoir, Abdelaziz Bouteflika a estimé que le défi, à présent, est de se rapprocher «de la parité hommes/femmes dans l'emploi, après l'égalité des salaires acquise aux Algériennes depuis l'indépendance. La Constitution a mis l'Etat devant le défi de la poursuite de la promotion de la femme jusqu'à atteindre des postes à haute responsabilité, lui permettant de participer grandement à la prise de décision», s’est félicité à ce propos le Président de la République qui n’a pas manqué d’évoquer les hauts faits d’armes de la femme algérienne qui était à l'avant-garde de la résistance à l'invasion coloniale, à l'image de Lala Fatma N'Soumer, jusqu’à Hassiba Ben Bouali, lors de la Révolution.

Une fois l'indépendance recouvrée, la femme algérienne est devenue un partenaire «actif» dans la bataille de la construction et de l'édification, aussi bien dans les usines, les administrations que dans les écoles et les hôpitaux. «L'enseignement s'est, Dieu merci, généralisé pour englober quasiment l'ensemble des fillettes dans le primaire au moment où les collégiennes, les lycéennes et les étudiantes ont le taux de réussite le plus élevé aux examens ainsi que dans la communauté estudiantine, qui avoisine les deux millions. Et à mesure que se sont généralisés l'enseignement et la formation aux filles de l'Algérie, leur place grandissait dans le monde du travail et de la créativité pour devenir, aujourd'hui, des entrepreneures à succès, des officiers supérieurs et des magistrates au point où il n'existe, désormais, aucun domaine qu'elle n'ait pas investi», a ajouté le Chef de l’Etat non sans exhorter les femmes algériennes à demeurer aux premiers rangs du combat «pacifique», le combat de la «protection» de la patrie, de la «préservation de ses enfants», autrement dit le «combat de l’Algérie».

Mme Eddalia : « Les réformes du Président ont porté leurs fruits. »

Pour sa part, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a indiqué que «l'attachement» du Président de la République, depuis son investiture par le peuple, à parrainer la célébration de la journée internationale de la Femme reflète ses «profondes convictions» quant au rôle et à la position de la femme dans la société et sa vision «positive» et «ambitieuse» de la stratégie tracée pour «l'amélioration» de la condition de la femme et sa protection, aussi bien que les politiques mises en œuvre pour l'autonomisation de la femme au double plan économique et politique.

Mme Ghania Eddalia a plaidé à cette occasion pour la préservation des acquis de la femme algérienne et à la poursuite des efforts en vue de concrétiser ses aspirations légitimes, consacrées par la Constitution amendée en 2016 et assuré que les réformes concrétisées grâce au Président de la République ont «donné leurs fruits» à la faveur de la reconnaissance internationale et régionale du «leadership» de l'Algérie dans ce domaine, rappelant au passage que l'Algérie préside la 38e session de la commission de la femme arabe au niveau de la Ligue arabe.

La ministre a tenu, à ce sujet, à rappeler la distinction reçue le mois dernier par Bouteflika de la part de la Ligue arabe et ce, pour l'intérêt particulier qu'il a de tous temps accordé à la «promotion» de la femme algérienne et à la «consolidation» de sa place à tous les niveaux, en sus de ses décisions «courageuses» qui ont permis, de manière «effective», à la femme algérienne d'accéder aux «plus hautes» fonctions. «La protection de la femme est synonyme de consolidation et de promotion de la famille et son autonomisation signifie l'immunisation de la société et la réalisation du développement durable», a conclu Mme Eddalia.

Soraya Guemmouri