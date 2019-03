Lors d’une cérémonie au palais de la Culture Moufdi-Zakaria : 12 femmes distinguées

Le ministre la Culture, Azzedine Mihoubi, a rendu hommage, jeudi dernier, à toutes les femmes algériennes et ce, à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la Femme qui coïncide avec le 8 mars de chaque année.

En effet, pas moins d’une douzaine de femmes ont été distinguée lors de cette cérémonie organisée, jeudi dernier, au palais de la culture Moufdi-Zakaria où le ministre de la Culture a mis à l’honneur des femmes artistes et des femmes de culture ainsi que les intellectuelles pour leur contribution dans l’enrichissement du patrimoine culturel algérien dans ses différents volets. Il s’agit de Nassima Belmouhoub Alkama, Nadjia Laaraf, Atika, Fatiha Nesrine, Hafida Bendiaf, Linda Yasmine, Nadia Talbi, Saliha Kerouache et les chanteuses, Nardjess, diva de la chanson andalouse, et Manal Hadli, ainsi que la directrice du Ballet de l'Opéra d'Alger, Fatma-Zohra Namous et Karima Wissal, cadre à l’ONDA. Cette cérémonie, organisée par l’Office national des droits d’auteurs et droits voisins (ONDA) était une occasion propice pour réunir plusieurs artistes et femmes de culture afin de les distinguées en présence du ministre, de la Culture, Azzeddine Mihoubi, et de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, du directeur général de l’ONDA, Samy El Hocine Bencheikh, et celui de l'Office national pour la culture et l'information (ONCI), Mourad Ouadahi. À travers ce geste de reconnaissance à l’égard de toutes ces femmes, et elles étaient nombreuses à répondre à l’appel du premier responsable du secteur qui a eu l’idée de les réunir dans la salle de réception du palais de la Culture, tous ces visages découverts de femmes qui œuvrent avec leur voix et leur image à travers le petit écran en mettant leur petite touche personnelle derrière une expérience et une conscience professionnelle acquise de haute lutte, étaient heureuses de se retrouver tout en se montrant émues par la distinction qui leur était faite.

Après l’allocution de M. Azzedine Mihoubi, qui est revenu dans ses propos sur le rôle important des journalistes dans le domaine de la culture passant toutes les décennies, particulièrement la décennie noire où les femmes artistes ont dû faire preuve de beaucoup de bravoure.

Le ministre, qui a souligné l’apport de la femme algérienne dans la présentation d’une image authentique de l’Algérie, les a félicitées, pour leur courage et leur persévérance, spécialement pour celles qui sont mères au foyer et qui accomplissent leur devoir avec beaucoup d’abnégation. Cette solennité a été animée par l’orchestre «Ahl el fen el andaloussi», créé en 2016, dirigée par Nesrine Bourahla, qui a enchanté les présents, majoritairement de femmes, de la salle d’honneur du prestigieux palais de la culture. Un programme varié de la chanson algéroise a été soigneusement tracé par ce jeune orchestre de douze musiciens et interprètes, dont six femmes, qui ont accompagnés le ballet toutes habillés en tenues traditionnelles. Interprétant des extraits de leur album baptisé «Kisset salaf» (histoire d'une relève), la troupe algéroise a enchanté les présents avec des reprises de chansons du patrimoine andalou. Elle a notamment entonné, entre autres pièces, Zinek hawalni, Wahd el ghoziel, Ya nessdjaretli el gharayeb, M'chetaâliya, In kountaachiq.

À l’issue de la cérémonie, et ce après avoir reçu chacune des mains des ministres des cadeaux, une photo souvenir avec l’ensemble des femmes présentes aux côtés du ministre de la Culture a été prise.

Sihem Oubraham