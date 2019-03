Dans la LUCARNE : Medouar veut partir

Notre Ligue de Football Professionnel est née comme on le sait avec le lancement du football Professionnel lors de la saison 2010/2011. Son premier président était l’ex-Belouizdadi, Mahfoud Kerbadj. Il faut dire que les présidents de clubs avaient, à chaque fois, joué un rôle prépondérant pour la bonne marche de notre championnat national d’élite. Car, sans, un peu, la complicité entre les deux parties, il n’y aurait rien. On sait la grande influence des présidents de club dans le calme, qui peut prévaloir, dans notre championnat national. Le président de la LFP qui a pour mission de bien gérer le calendrier et aussi les clubs sur le plan du respect de la compétition. Elle a aussi pour but de trouver certaines solutions pour les clubs sur le plan financier avec notamment le sponsoring liant par contrat la LFP et les clubs. Aujourd’hui, on voit que des problèmes sont apparus entre les deux entités. C’est vrai que l’ex-président du CRB et de la LFP avait réussi à durer dans le temps, eu égard au bon travail qu’il avait effectué entre-temps en tant que directeur général de l’Imprimerie officielle. C'est-à-dire qu’il s’agissait d’un très bon gestionnaire qui avait fait ses preuves. D’où le fait qu’il a pu rester plus de six ans à la tête de la LFP, notamment sous l’ancien président de la FAF, Mohamed Raouraoua. Personne n’ignorait que tout fonctionnait à merveille entre les deux hommes. Toutefois, depuis le départ de Raouraoua et l’arrivée de Kheireddine Zetchi les choses ont connu un nouveau cheminement. Les rapports entre Kerbadj et Zetchi se sont compliquées du fait qu’on ne voulait pas garder l’ancienne équipe de Raouraoua. Il avait réussi à tenir le coup, mais Zetchi n’a pas voulu le laisser faire comme bon lui semble. Il finira par céder en 2018, plus d’une année après l’intronisation de Zetchi à la tête de la FAF. La mésentente entre les deux hommes explique largement le «divorce» flagrant entre Zetchi et Kerbadj. La cohabitation est devenue quasi impossible. D’où le départ sur la «pointe des pieds» de Kerbadj. Un autre président a été élu par ses pairs pour succéder à Kerbadj en tant que président de la LFP. Abdelkrim Medouar, ex-porte-parole de l’ASO Chlef, et aussi député, prendra le relais avec des idées assez ambitieuses qu’il voulait mettre en pratique pour le bienfait de notre football. Il avait toujours voulu prendre en main cette structure qui gère le «jeu à onze». Il pensait que c’était facile et qu’il allait œuvrer comme sur des «roulettes». «L’idée naît de la praxis», comme dirait l’autre pour ne pas citer son auteur. Après quelques mois d’exercice, il a ainsi pu estimer les grands problèmes qui existent dans notre football comme le dopage, les reports de matches imposés par certains, l’absence d’une vision et une entente avec les clubs, la convention entre l’ENTP et la LFP… Il faut dire que les problèmes sont multiples et souvent pas faciles à régler. Il faut ajouter à cela le fait que le courant ne passe pas très bien entre Zetchi et son président de la LFP. Il pourrait dénoncer la convention entre la FAF et la LFP comme il l’avait fait avec Kerbadj. De plus, et à quelques mois de la fin du championnat national, on constate que les reports sont devenus fréquents. Ce qui commence à inquiéter tout le monde. Dans tout ce charivari, le président de la LFP est en train de montrer comme une sorte de ras-le-bol qui pourrait le pousser à «jeter le tablier» d’ici peu. Il ne cesse de montrer et même dire ouvertement «qu‘il veut partir» de la présidence de la LFP. Ce ne serait pas une très mauvaise chose du fait que la saison n’est pas encore terminée. Ce qui pourrait créer de grands problèmes dans notre championnat. Ce ne serait pas facile pour achever un exercice qui n’aurait pas été facile. Certes, on n’en est pas encore là, mais la menace est vraiment sérieuse et interpelle tout le monde. Par conséquent, le président actuel doit honorer ses engagements.

C’est la moindre des choses !

Hamid Gharbi