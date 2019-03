19e journée du championnat de Ligue Une

C’est un classique du championnat national. L’Entente de Sétif sera hôte du Mouloudia d’Alger, demain à 17h45 au stade du 8-Mai-1945. Une rencontre, comptant pour la 19e journée de la Ligue Une, qui promet. En effet, les deux teams ne jurent que par la victoire. Bien que l’ESS a pratiquement perdu toute chance dans la course au titre, l’Aigle noir des hauts plateaux de l’Est du pays veut s’illustrer dans cette partie pour retrouver une bonne dynamique et finir la saison en beauté. L’équipe, qualifiée pour les demi-finales de la coupe d’Algérie, peut toujours espérer terminer le championnat sur le podium et arracher une place qualificative aux différentes compétitions continentales. «Nous aurons l’occasion de recevoir deux fois de suite, le MCA puis le MCO. C’est pour nous une bonne occasion pour augmenter notre capital points et nous rapprocher sensiblement du podium, qui reste jouable. On a déjà oublié la défaite face à la JSK, pour nous concentrer exclusivement sur nos prochains objectifs. L’équipe a repris les entraînements avec l’ensemble des joueurs pour préparer les deux confrontations à venir. Nous devons absolument gagner. Cela va nous permettre de mieux préparer les demi-finales de la coupe d’Algérie», a indiqué avec beaucoup de confiance le joueur de l’Entente Rebiai, à l’issue du dernier entraînement de son équipe. Pour cette rencontre, le coach Neghiz pourra compter sur le gardien Zeghba, le défenseur Bedrane, le milieu offensif Iboud et le maître à jouer Djabou, absents pour blessures lors du dernier déplacement à Tizi-Ouzou. De son côté le MCA, qui reste sur une belle série de 6 match sans défaite en championnat (3 nuls et 3 victoires), veut maintenir sa bonne dynamique. Avec trois matchs en moins, le Doyen n’a toujours pas dit son dernier mot dans la quête du titre. Les camarades du capitaine Hachoud, toutefois incertain pour cette rencontre, veulent y croire jusqu’au bout. D’autant plus que c’est la seule compétition où ils sont encore en course. Les poulains du coach Amrouche, pas très convaincus de la prestation de certains éléments lors du match amical face à la sélection nationale olympique (1-1), sont tout à fait conscients que le podium passe par un succès à Sétif. «Nous allons nous déplacer à Sétif pour la victoire. On veut absolument finir la saison en force. Le podium reste à notre porter, si on parvient à bien négocier nos matchs retards. C’est le seul moyen pour nous de sauver notre saison. Cela dit, ça sera un match difficile, face à une bonne équipe de l’Entente. On prend très au sérieux notre adversaire qui dispose de bons éléments», a souligné le défenseur du Mouloudia, Kenniche, qui retrouvera à l’occasion ses anciens partenaire. Il pourra même débuter cette partie, sachant que Azzi qui revient de blessure, risque de ne pas être prêt encore pour la compétition.

Rédha M.