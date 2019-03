GRAND ANGLE : Avertissement

La lutte contre le terrorisme est un combat de longue haleine. Et la victoire ne sera totale que lorsque sa matrice idéologique aura été vaincue. C’est une certitude partagée par la communauté internationale, qui est désormais convaincue que la lutte contre ce fléau ne peut être menée que sur le seul terrain militaire. Croire que les victoires engrangées sur ce terrain suffiront à éradiquer le terrorisme est une erreur d’appréciation que les militaires se refusent de faire. L’exemple de Daech, contre lequel sont livrés sur le champ syrien les derniers combats devant conduire à l’élimination du projet de califat que ses dirigeants espéraient ériger dans cette région, en est la parfaite démonstration. « La réduction du califat physique est une réussite militaire monumentale, mais le combat contre l'EI et l'extrémisme violent est loin d'être fini, et notre mission reste la même », a déclaré le général Joseph Votel, chef des forces américaines au Moyen-Orient, devant une commission du Congrès américain. Pour ce militaire, dont les propos s’appuient sur l’expertise des personnes ayant été en contact avec les terroristes capturés ou qui se sont rendus, « ce à quoi nous assistons aujourd'hui, ce n'est pas la capitulation de l'EI en tant qu'organisation, c'est en fait une décision calculée (des djihadistes) pour préserver la sécurité de leurs familles et conserver leurs capacités en saisissant les chances qu'offrent les camps de déplacés ou en se cachant dans des zones reculées pour attendre le bon moment pour une résurgence ». C’est dire que ceux qui sont chargés de la lutte contre le terrorisme sont confrontés au fait que les terroristes vaincus militairement demeurent motivés par l’idéologie extrémiste. Cette population « reste largement impénitente, résolue et radicalisée », est-il mis en garde. L’avertissement lancé vaut pour tous les pays en lutte contre le fléau. Car tant que les graines sont là, il y a risque qu’elles soient semées et germent pour donner éclosion au prochain extrémisme, qui a de fortes probabilités d’être encore plus violent. Et ce, d’autant que les résultats des politiques de déradicalisation mises en œuvre pour tenter de couper l’herbe sous les pieds des recruteurs et autres propagandistes de l’idéologie extrémiste sont mitigés.

Nadia K.