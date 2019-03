Sahara occidental : « La politique barbare de l’ennemi ne découragera pas les Sahraouis de lutter pour la liberté »

Lors d'une réunion avec la délégation des défenseurs des droits de l'Homme, venue des territoires occupés, le Président Ghali a réaffirmé la détermination du peuple sahraoui à continuer la résistance contre l'occupant marocain et la fermeté jusqu'à la victoire, soulignant que le peuple sahraoui n'avait d'autre choix que de poursuivre son combat légitime. "La politique barbare de l'occupant, qui utilise toutes les méthodes de torture, les assassinats et les arrestations, ne dissuadera pas la lutte sahraouie pour la liberté et l'indépendance à long terme", a soutenu le chef de l'Etat sahraoui. La réunion s'est déroulée, selon l'agence de presse sahraouie SPS, en présence du Premier ministre, Mohammed Wali Aikek, du membre du secrétariat national du Front Polisario chargé de l'organisation politique, Hama Salama, du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek, du membre du Secrétariat national et ministre des Villes occupés et la Communauté sahraouie à l'étranger, Bachir Mustapa Essaid, du wali d'Aousserd, Mariam Salek Ahmada, et du ministre de l'Information, Hamada Salma, et un certain nombre de conseillers et de responsables de l’Etat sahraoui et du Front Polisario. La délégation avait visité de nombreuses institutions étatiques et les territoires libérés. Elle avait également participé aux festivités de commémoration du 43e anniversaire de la proclamation de la RASD organisées du 26 février au 6 mars aux camps des réfugiés sahraouis.

Des délégations sahraouies de haut niveau reçues à Dublin et à Stockholm

Droits de l’Homme au Sahara occidental occupé

L’ONU, appelée à reprendre l’envoi de missions techniques

Un groupe de pays membres du Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies a appelé le Haut-Commissaire aux droits de l'Homme à reprendre l'envoi de missions techniques au Sahara occidental tous les six mois et à rendre compte de leurs conclusions au Conseil dans son rapport annuel et ses comptes rendus oraux au cours des sessions du Conseil. Lors du débat sur le deuxième point de la quarantième session du Conseil, qui se tient du 25 février eu 22 mars, les pays membres ont souligné la nécessité de mettre en œuvre le programme d'assistance technique et de renforcement des capacités du Front Polisario et du Comité national sahraoui des droits de l'Homme, ainsi que de veiller à ce que le personnel du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme respecte le statut juridique du territoire occupé et le dialogue avec le Front Polisario en tant que seul représentant légitime du peuple sahraoui dans l'accomplissement de son mandat. Dans le même contexte, ils ont exprimé leur profonde préoccupation devant l'incapacité du Haut-Commissariat de s'acquitter de ses obligations envers le peuple sahraoui, en vertu de diverses résolutions. Les civils sahraouis continuent de subir tortures, traitements cruels, inhumains et dégradants, harcèlements, détentions arbitraires et exploitation illégale de leurs ressources naturelles par l'occupant marocain, ont-ils souligné. Les pays membres se sont également félicités que les parties au conflit au Sahara occidental, le Front Polisario et le Maroc, reprennent les négociations, bloquées depuis six ans, souhaitant qu'elles seront "sans préconditions et de bonne foi" en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, qui permette l’autodétermination du peuple du Sahara occidental. A ce propos, le porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric, a annoncé que l’Envoyé personnel de l'ONU pour le Sahara occidental, Horst Köhler, envisage de convoquer les deux parties en conflit, le Maroc et le Front Polisario, à une deuxième table ronde de négociations au cours de la deuxième quinzaine de mars, en Suisse. S'exprimant lors d'un point de presse, M. Dujarric a ajouté que dans le cadre des préparatifs de la deuxième table ronde, Horst Köhler a tenu des consultations séparées avec une délégation marocaine à Paris, la semaine passée, et une délégation sahraouie à Berlin le mardi 5 mars, dans le cadre des efforts de l'Onu en vue de relancer le processus de paix entre les deux parties en conflit. M. Köhler avait présenté en janvier dernier un briefing au Conseil de sécurité, dans lequel il a invité les parties au conflit, le Maroc et le Front Polisario, à tenir des consultations concernant plusieurs questions liées au processus politique, afin de préparer le deuxième cycle de négociations. Le responsable onusien avait organisé, les 5 et 6 décembre 2018 à Genève, une première table ronde avec des délégations marocaine et sahraouie, en présence des pays voisins, l'Algérie et la Mauritanie.

Le président de la République d'Irlande, Michael D. Higgins, a reçu, jeudi, une délégation sahraouie de haut niveau conduite par le ministre délégué pour l'Europe et membre du secrétariat national du Front Polisario, Mohamed Sidati, et l'ambassadeur-conseiller et membre du secrétariat national, Mohamed Yeslem Beisat. La délégation sahraouie, accueillie au siège de la présidence à Dublin, a remis, à l'occasion, un message écrit du président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et Secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, à son homologue irlandais, qui traite des derniers développements politiques et des progrès dans le processus de paix au Sahara occidental dirigé par l'ONU, a indiqué l'agence Sahara presse service (SPS). Dans le cadre de sa visite officielle en Irlande, la délégation sahraouie s'est entretenue avec les principaux dirigeants politiques du pays en vue de renforcer les relations bilatérales et de soutenir le gouvernement sahraoui et le Front Polisario dans le processus de décolonisation, a ajouté la même source. L'Irlande soutient le droit légitime à l'autodétermination du peuple sahraoui et s'est toujours conformée aux décisions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), qui exclut les territoires du Sahara occidental occupé des accords de partenariat UE-Maroc. Une autre délégation du Front Polisario conduite par le ministre de la Coopération, Balahi El Sayed, et le représentant du Polisario en Suède, Limam Khalil, a été également reçue, jeudi, par la directrice générale des Affaires politiques du ministère suédois des Affaires étrangères, Anna Karin Anstram. La responsable suédoise a renouvelé, lors de ses entretiens avec la délégation sahraouie, la position de son pays en faveur du droit légitime du peuple sahraoui à l'autodétermination et à la liberté, a rapporté SPS. Elle a rappelé que la Suède suivait de près la mission de l'envoyé spécial du Secrétaire général de l'ONU, Horst Köhler, et son soutien à une solution juste et durable à ce conflit de longue date. La délégation sahraouie a eu, également des entretiens avec le vice-président du Parlement suédois et un député du parti de gauche suédois. Le ministre sahraoui de la Coopération a exprimé, à l'occasion de ces rencontres, les remerciements et la reconnaissance du peuple sahraoui et du Front Polisario pour la position de principe adoptée par la Suède, fondée sur le principe de la défense des causes justes et le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Evoquant les derniers développements en matière de décolonisation au Sahara occidental, le responsable sahraoui a souligné, en outre, la nécessité d'exercer la pression sur le Maroc en tant que partie qui entrave pendant plus de deux décennies les efforts des Nations unies pour parvenir à une solution politique juste mettant fin au processus de décolonisation, sur la base du respect du droit légitime du peuple sahraoui à l’autodétermination et à l’indépendance. Il y a lieu de rappeler que le Parlement suédois avait approuvé en 2012 une motion demandant au gouvernement suédois de reconnaître la République arabe sahraouie démocratique (RASD).