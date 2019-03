SÉTIF : Une école pour enfants autistes

Sétif sera bientôt dotée d’une maison pour les enfants autistes. C’est ce qu’a indiqué le wali, Nacer Maskri, à l’issue de la cérémonie organisée à la maison de la Culture Houari-Boumediène, à la veille du départ pour une omra de 60 malades du cancer.

Une décision qui n’a pas été sans susciter un profond sentiment de satisfaction parmi les parents de ces enfants, et vient s’inscrire de plainpied dans la dynamique de la solidarité que connaît cette wilaya dans plusieurs secteurs, les travaux publics, avec la réalisations de nouveaux axes routiers, l’enseignement, avec pas moins de 14 écoles primaires achevées ou en voie de l’être, ainsi que des structures de santé à Sétif et à El-Eulma, et d’autres actions du genre qui font de cette wilaya un pôle importante de la solidarité citoyenne.

«Une fois encore, le mérite dans la mise en place de cette école pour enfants autistes revient à tous ces gens de bien, ces chefs d’entreprise et industriels qui ont décidé de s’associer à l’effort national, et qui se chargent de l’aménagement de cette nouvelle structure au niveau d’une école primaire, par le passé occupée par l’annexe des Beaux-Arts, désormais dotée d’une entité flambant neuve, inaugurée récemment par le ministre de la Culture», a souligné le wali.

«C’est là également autant de gestes forts qui honorent l’Algérie qui se porte bien et traduit dans leur dimension d’envergure toutes les vertus de notre religion qui appelle à cette synergie et donne forcément, dans de pareilles situations, une belle image de la wilaya de Sétif», poursuit Nacer Maskri, qui indique par ailleurs que les chiffres concernant cette atteinte, comme annoncés par la directrice de l’action sociale, avoisinent les 850 enfants.

Farouk Zoghbi