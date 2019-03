Formation en secourisme : 1.800 personnes formées par la protection civile à Aïn Defla

Près de 1.800 personnes, dont 328 femmes, ont été formées par la Protection civile dans la wilaya d’Aïn Defla, depuis le lancement, en 2010, du programme «Un secouriste pour chaque famille» à ce jour, a-t-on appris, jeudi, du chargé de communication de la direction locale de ce corps constitué.

«Au total, 1.799 personnes ont bénéficié de cycles de formation dans la wilaya de Aïn Defla en l’espace de huit ans au titre du programme de la Direction générale de la protection civile «un secouriste pour chaque famille», a indiqué le capitaine Kamel Hamdi, en marge de la célébration de la journée mondiale de la protection civile célébrée le 1er mars de chaque année.

Outre l’amélioration des mesures sécuritaires et préventives lors de la survenue d’une quelconque catastrophe, les cycles de formation lancés visent l’ancrage des rudiments du secourisme et de la culture de solidarité en vertu de laquelle venir en aide aux personnes en danger constitue un devoir citoyen, a-t-il souligné. Un intérêt particulier sera accordé aux établissements en matière de formation en secourisme au regard de la vivacité et de la spontanéité caractérisant les jeunes, a soutenu le même officier. La Journée mondiale de la Protection civile a été célébrée à Aïn Defla au niveau de la salle omnisports de la ville en présence de nombreux citoyens ainsi que des autorités locales, à leur tête, le wali, Azziz Benyoucef. Un riche programme des festivités a été mis en place dans le cadre de la célébration de cet évènement. Celui-ci englobe une exposition des engins d’intervention de la protection civile (dont les ambulances de secours, les camions-citernes de lutte contre l’incendie) ainsi qu’une une cérémonie de remise de grades et de cadeaux symboliques aux retraités et aux victimes d’accidents professionnels. La manifestation a permis de mettre en exergue la noble mission de la Protection civile dans toute la société de même qu’elle a constitué une occasion pour lui rendre hommage au regard du travail colossal accompli lors des catastrophes naturelles en dépit des énormes risques encourus.