UE - Algérie : pour « un espace commun de stabilité, de démocratie et de prospérité partagée

Le porte-parole de l'Union européenne (UE), Maja Kocijancic, a réaffirmé l'engagement de l'UE à continuer à approfondir ses relations avec l'Algérie «dans le but de créer un espace commun de stabilité, de démocratie et de prospérité partagée». «Nous soulignons l'importance du partenariat entre l'UE et l'Algérie et réaffirmons notre engagement à continuer à approfondir nos relations dans le but de créer un espace commun de stabilité, de démocratie et de prospérité partagée», a-t-il déclaré à l'Agence italienne AKI. Abordant l'élection présidentielle du 18 avril prochain, M. Kocijancic a indiqué que le Conseil constitutionnel est l'instance habilitée en Algérie à «confirmer la conformité des candidatures», déposées à son niveau, pour cette élection. «Plusieurs candidats ont soumis leurs candidatures.

Il appartient maintenant au Conseil constitutionnel algérien de confirmer leur conformité par rapport à la Constitution et à la loi électorale». «Les droits de liberté d'expression et de réunion sont inscrits dans la constitution algérienne. Nous attendons que ces droits puissent être exercés de façon pacifique et soient garantis dans le respect de l'Etat de droit», a-t-il conclu.