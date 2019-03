AHD 54 : Les élections demeurent le moyen pacifique pour opérer le changement

Le président du parti AHD 54, Ali Fawzi Rebaïne a salué, mercredi à Alger, les marches pacifiques organisées à travers plusieurs wilayas, insistant sur l'importance de préserver la sécurité et la stabilité du pays. Intervenant lors d'une conférence de presse, M. Rebaïne a mis en avant le caractère pacifique ayant marqué les marches populaires organisées à travers le pays, soulignant «la nécessité de préserver la sécurité et la stabilité du pays pour lequel 1,5 million de chouhada ont sacrifié leurs vies». Qualifiant les revendications des participants à ces marches de «légitimes», M. Rebaïne a exhorté «le pouvoir à les satisfaire». Il a également formé le vœu de «voir la situation actuelle se dénouer, à la faveur de l'unification des rangs et l'ouverture d'une nouvelle page pour la promotion et la prospérité du pays». Il a rappelé, par ailleurs, le dépôt de son dossier de candidature pour la présidentielle du 18 avril auprès du Conseil constitutionnel et la collecte de «près de 80.000 signatures», estimant que «les élections demeurent le moyen pacifique pour opérer le changement».