Mouvement El Bina : Non aux situations de transition

Dans un communiqué rendu public à l'issue de la réunion de son instance de coordination, le mouvement El Bina a mis en avant «l'impératif d'opter pour les solutions politiques et les initiatives nationales dans le cadre de la Constitution et du consensus national, avec la contribution des forces nationales à la sécurisation de l'avenir du pays, tout en rejetant le retour aux situations de transition». Il appelle à «faire prévaloir la solution algérienne avec le peuple, loin de toute ingérence étrangère ou agendas extérieurs».

Le parti a insisté sur la nécessité «d'écouter la voix du peuple et de lui apporter une réponse effective, à travers la prise de mesures urgentes pour satisfaire ses revendications, de prémunir le pays contre tout dérapage et de préserver la souveraineté nationale face aux menaces et défis qui guettent l'Algérie», tout en «maintenant le contact avec les composantes de la scène nationale, sans exclusion aucune, dans le but d'assurer le changement démocratique». Le mouvement El Bina a salué «le bon encadrement des manifestants par les forces de sécurité» lors des marches pacifiques, plaidant pour «la sécurisation du mouvement populaire contre les tentatives de dénigrement et d'exploitation.