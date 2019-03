M. Bensalah reçoit le ministre roumain des relations avec le Parlement : Promouvoir les relations bilatérales

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a reçu hier à Alger, le ministre roumain des Relations avec le Parlement, M. Viorel Ilie, avec lequel il a passé en revue les relations bilatérales, notamment les questions liées à la sécurité et à la stabilité dans la région de la Méditerranée.

La rencontre qui s'est déroulée en présence du ministre des Relations avec le parlement, Mahdjoub Bedda, et de l'ambassadeur de Roumanie , Marcel Alexandru, a permis de passer en revue "les relations bilatérales dans divers domaines et les moyens de les promouvoir, au service des intérêts des deux peuples et pays". A cette occasion, M. Bensalah a exprimé "la disponibilité de l'Algérie à donner un nouveau souffle aux relations entre les deux pays et à les promouvoir pour atteindre le niveau de qualité qui les marquait pendant la guerre de libération nationale", notamment au vu de la volonté politique qui anime "les dirigeants et gouvernements des deux pays". Les deux parties ont évoqué "les questions d'intérêt commun, en particulier celles de la sécurité et de la stabilité en Méditerranée". A cet effet, le ministre roumain, dont le pays assure la présidence tournante de l'Union européenne a salué "le rôle de l'Algérie dans l'instauration de la paix et de la stabilité dans la région de la Méditerranée". Au plan parlementaire, les deux parties ont réitéré "leur disponibilité à augmenter le rythme d'échange de délégations et de visites pour accompagner les efforts consentis en matière de diversification des échanges économiques et commerciaux entre les deux pays".



M. Bouchareb s’entretient avec M.Ilie Viorel



Le président de l'Assemblée populaire nationale, Mouad Bouchareb a passé en revue, hier, avec M. Ilie Viorel, les voies du renforcement de la coopération parlementaire, à travers la dynamisation du rôle des groupes d'amitié et l'échange de visites et de délégations. Lors de cette rencontre à laquelle a pris part le ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda, les deux parties ont évoqué "l'état des relations liant les deux pays depuis la guerre de libération et leur développement, notamment après les visites intenses échangées par les responsables des deux pays aux plus hauts niveaux".

Ils ont mis l'accent sur "la nécessité de relancer la coopération parlementaire à la faveur de la dynamisation du rôle des deux groupes d'amitié et de l'échange de visites et de délégations". M. Bouchareb a donné un aperçu sur la composante de l'APN, passant en revue "un aspect des réformes initiées par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, particulièrement "les amendements de la Constitution ayant érigé l'Algérie en tribune de démocratie et de liberté d'expression". Par ailleurs, le président de la chambre basse du Parlement a réitéré l'attachement de l'Algérie à sa position qui rejette toute ingérence dans les affaires internes des pays et prône le dialogue pour le règlement des crises", affirmant "l'engagement de l'Algérie au respect de la légalité internationale, notamment en ce qui concerne les questions d'autodétermination, notamment des peuples palestinien et sahraoui".

Evoquant la situation dans la région du Sahel, M. Bouchareb a mis en exergue "les efforts de l'Algérie en vue de trouver des solutions pacifiques aux crises au Mali et en Libye et son rôle dans la lutte contre l'extrémisme, à travers la politique de réconciliation nationale, sa détermination à tarir les sources de financement du terrorisme et l'interdiction de paiement des rançons". De son côté, le ministre roumain a salué "les bonnes relations qui lient les deux pays", mettant en exergue "le rôle central que joue l'Algérie dans l'ancrage des facteurs de paix et de stabilité dans son entourage géopolitique". Il a également appelé à "chercher davantage de voies pour renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines, notamment à travers l'échange de visites et d'expertises".