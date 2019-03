Algérie-Espagne : M. Ouyahia reçoit la ministre espagnole de la Justice

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reç hier la ministre espagnole de la Justice, Dolores Delgado Garcia, qui effectue une visite de travail en Algérie à l'invitation de son homologue algérien. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de la Justice, Garde des sceaux, Tayeb Louh. L'Algérie et l'Espagne avaient signé auparavant un mémorandum d'entente dans le domaine judiciaire pour parachever le cadre conventionnel liant les deux pays dans les domaines civil, commercial et pénal ainsi qu'en matière d'extradition des criminels.

Ce mémorandum permettra d'établir une coopération dans le domaine de la formation de base des magistrats et des personnels du secteur de la Justice et a pour objectif l'échange des connaissances et expertises dans les domaines juridique et judiciaire au mieux des intérêts des deux pays.